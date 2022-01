realme explose le prix de ses smartphones pendant 3 jours : realme 9i à 129€ (-46%), realme GT à 229€ (-42%)...

Du 17 janvier 9h au 20 janvier 9h, la marque realme est dans la lumière chez AliExpress. Le site propose une succession de réductions sur les smartphones de la marque. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur cette page dédiée du site du commerçant.

Pendant ces trois jours, vous pouvez bénéficier de plusieurs avantages:

Livraison gratuite et rapide

Garantie de 1 à 2 ans

Retours et remboursement en 7 jours

Par exemple, le smartphone realme GT Master profite de la réduction chez AliExpress,

Il est équipé d’un écran 6,43" AMOLED avec un taux de rafraîchissement 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits. Il est doté d'un SoC Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM et 128 d’espace de stockage. Il tourne sous realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Du côté de la photo, le terminal probité d'un bloc photo avec un module principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Un capteur photo de 32 mégapixels est présent pour faire des selfies. Et enfin, sa batterie de 4300 mAh et son chargeur de 65 W permettent une recharge totale rapide en seulement 33 minutes pour plusieurs heures d'autonomie.

Sur AliExpress, le smartphone realme GT master est au prix de 260 € avec le code REAL40 et une ODR de 50 €



D'autres smartphones profitent aussi de très belles réductions :



