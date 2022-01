BLUETTI : les mini-stations électriques portables à prix CASSÉ avec aussi le panneau solaire SP120

"BLUETTI est bien plus qu'un simple nom de marque ; c'est un mode de vie, une philosophie de conception, notre espoir d'une terre meilleure, d'un ciel bleu et bien plus encore." Bon, derrière ce slogan un peu pompeux la marque propose tout de même des produits intéressants qui augmentent notre autonomie électrique avec des panneaux solaires ou encore des mini-stations électriques.

C'est le cas du BLUETTI EB240 qui permet de prendre en charge jusqu'à 1000 W et de supporter des pics à 1200 W. La mini centrale est dotée de batteries de très bonne qualité pour une durée de vie allongée. La station électrique peut charger un PC portable pendant 34 heures, une télévision pendant 18,5 heures ou encore un respirateur CPAP pendant 51 heures.

On note la présence de deux prises AC 230V, d'une prise allume-cigare, de quatre ports USB-A et d'un port USB-C. Il est possible de brancher des panneaux solaires (non fournis) avec une capacité maximale de 500 Watt. Il est doté d'un écran LCD qui permet de suivre l'état des batteries en direct.

La mini-station BLUETTI EB240 est au prix de 1220 € avec le code WKKZEK avec une livraison depuis l'Europe en moins de 10 jours.



La mini station BLUETTI EB55 est aussi en promotion sur le site de Geekbuying. Comparée au modèle précédent, elle peut prendre en charge jusqu'à 400 W de puissance avec des pics autorisés à 700 W. La batterie a une durée de vie de 2500 cycles de recharge.

Il est possible de brancher jusqu'à 13 appareils simultanément grâce à sa prise allume-cigare, ses deux sorties 12V, ses 4 ports USB-A, son port USB-C, son chargeur sans fil et ses quatre prises AC 220 V.

La mini station BLUETTI EB55 est au prix de 545 € avec le code 6G3PF8BT avec une livraison gratuite depuis l'Europe.



Finissons avec les panneaux solaires BLUETTI SP120 qui profitent aussi d'une belle réduction sur le site.

Ils offrent une capacité de 120 W avec une efficacité de conversion élevée. Ils possèdent la norme d'étanchéité IP65, idéal pour les activités de plein air comme le camping, les randonnées.

Les panneaux se plient facilement pour aider au transport. Ils sont compatibles avec les modèles AC200P, AC50S, EB240, EB150, AC30, AC20, EB70 et EB55.

Les panneaux solaires BLUETTI SP120 sont au prix de 310 € avec le coupon WNBGVF et toujours avec la livraison gratuite depuis l'Europe.



