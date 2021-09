realme : Trois prix qui DÉTONNENT sur les smartphones

Commençons avec le realme 8 5G qui est un smartphone d’entrée de gamme. Il est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,4" avec une définition de 2400 x 1050 px, au format 20:9.

Il est propulsé par un SoC Mediatek Dimensity 700 5G avec 4 Go ou 6 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go d’espace de stockage interne. Le realme 8 5G se voit pourvu d’Android 11 avec la sous-couche realme UI 2.0.

Sur l’arrière du smartphone, on observe un triple capteur photo avec un module principal de 48 MP, un module de 2 MP et un capteur de profondeur. Pour les selfies, le capteur photo est de 16 mégapixels. Le realme 8 5G est alimenté par une batterie de 5000 mAH compatible avec la charge rapide 18 Watts, lui conférant une autonomie d’environ 24 h.

Vous trouverez aujourd’hui seulement le smartphone realme 8 5G 4+68 Go au prix réduit de 155 € au lieu de 229 € avec le code de réduction FRSEP15 et la livraison gratuite. La version 6+128 Go est au tarif réduit de 190 € au lieu de 259 € avec le code FRSEP20.



Passons ensuite au smartphone realme 8 qui profite aussi d’une belle réduction chez AliExpress.

Comme le précédent, il est équipé d’un écran SuperAMOLED de 6,4" avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz qui assure une bonne réactivité pour les sessions de jeu. Il propose une luminosité de 1000 nits maximum. Le realme 8 embarque le puissant processeur de jeu Helio G95 accompagné par un processeur graphique ARM G76. De plus, vous profitez de 4 Go de RAM et de 64 Go d’espace de stockage.

Pour la photographie, il offre un quadruple capteur photo comme la caméra principale de 64 MP, de l’ultra grand-angle de 8 MP, d'un capteur de profondeur et d’un objectif Macro. Sur le devant, il possède aussi un capteur parfait pour faire des selfies. En ce qui concerne la batterie, le smartphone est équipé d’un accumulateur de 5000 mAh qui permet de tenir plus d’un mois en mode veille.

Le realme 8 4+64 Go est au prix de 165 € au lieu de 249 € avec le code FRSEP15 avec la livraison gratuite.



Finissons avec le smartphone realme GT Master Edition qui propose une coque dont le design est fabriqué avec du cuir végétal de haute qualité. L’esthétique est signée Naoto Fukasawa, un designer japonais. Il existe en deux versions Luna Write et Cosmo Black. Le smartphone est équipé d’un affichage 6,43" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un rapport de contraste de 5 000 000:1.

Le realme GT Master Edition est propulsé par un SoC Snapdragon 778G accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage. Le tout fonctionne sur realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Sur l’arrière du smartphone, on observe un bloc photo avec un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. En façade, le capteur photo est de 32 mégapixels. Pour finir, il est accompagné d’une batterie de 4300 mAh et d’un chargeur de 65 W pour une recharge totale rapide en seulement 33 minutes.

Le smartphone Realme GT ME 6+128 Go est au prix préférentiel de 270 € au lieu de 349 € avec la livraison gratuite en 24/48 h.



