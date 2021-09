Sur le site officiel de Xiaomi, profitez de nombreuses offres à prix réduit avec la campagne "la rentrée connectée" qui se terminera le 27 septembre 2021. Au choix de nombreuses promotions sur les smartphones, écouteurs, télévisions, et autres objets connectés. Vous trouverez l'ensemble de ces promotions sur cette page dédiée.

Au niveau des smartphones, mettons en avant l'excellent Poco F3 qui dispose d'un écran de 6,67" AMOLED FHD+ avec support du HDR10+ et rafraîchissement de 120 Hz adaptatif, le tout avec un échantillonnage tactile à 340 Hz ! Rien de moins ! Il est épaulé par un SoC Snapdragon 870 accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Mesurant 7,8 mm d'épaisseur pour un poids de 196 g, il intègre une batterie de 4520 mAh avec charge rapide 33 W

L'aspect photographie est du même acabit avec à l'arrière un triple capteur photo composé d'un module principal 48 mégapixels, d'un ultra grand angle 8 MP et d'un capteur macro 5 MP. Et à l'avant pour les selfies vous trouverez un capteur de 20 MP.

Le smartphone POCO F3 est en promotion sur le site officiel de Xiaomi :



Comme indiqué, Xiaomi propose énormément de promotions sur cette page dont vous trouverez ci-dessous quelques exemples, tous les modèles de smartphones étant disponibles en différentes configurations mémoire :

Smartphone

Montre



TV



Divers



A noter également une promotion intéressante chez Cdiscount concernant la Trottinette Xiaomi Essential affichée à seulement 249 € au lieu de 319 €.



