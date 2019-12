Realme : 15 millions de smartphones écoulés en un an, le double pour 2020 ?

Issue du groupe chinois BBK Electronics, la récente marque Realme a su se faire remarquer par ses smartphones dotés de solides configurations et de nouvelles technologies mobiles et proposés à des tarifs très agressifs.

Né en mai 2018, le fabricant a profité du dynamisme du marché indien et a étendu sa distribution à l'Europe, territoire privilégié des marques chinoises pour leurs opérations internationales.

Realme XT

Et le succès est au rendez-vous puisque son CEO Madhav Sheth a annoncé avoir écoulé 15 millions de smartphones au terme de sa première année d'existence. Et il ne compte pas en rester là puisque l'objectif pour 2020 est de doubler ce volume.

Realme profite d'une structure légère et reproduit la stratégie de Xiaomi à ses débuts en misant beaucoup sur la communication via Internet plutôt que via les canaux marketing habituels.

Si la vente par Internet constitue la majeure partie de ses revenus, le fabricant est en train de nouer des partenariats qui lui permettront de placer aussi ses smartphones en boutiques pour gagner en visibilité.

Realme doit présenter avant la fin de l'année un modèle Realme X50 5G qui sera son premier smartphone compatible 5G grâce à la présence d'un SoC Snapdragon 765G tout juste annoncé la semaine dernière par Qualcomm lors de son Snapdragon Tech Summit.