Realme Smart TV : deux téléviseurs dont un modèle 4K à petit prix pour son arrivée en France

Comme ses concurrents, Realme profite de sa forte croissance actuelle pour expérimenter de nouveaux segments dont celui des téléviseurs connectées. La marque a annoncé lors du salon MWC 2022 de Barcelone deux Realme Smart TV, l'une de 50 pouces en 4K et l'autre de 32 pouces, en Full HD.

Sans chercher à rivaliser avec les spécialistes du segment, il s'agit plutôt de décliner l'expérience connectée au format du téléviseur pour profiter de ses contenus multimédia, le tout avec un tarif attractif.

La Realme Smart TV 32 pouces dispose d'un affichage LED avec bordures fines et un moteur d'affichage Chroma Boost Picture. Pour piloter les fonctions multimédia et la connectivité, on trouvera à bord un processeur MediaTek quadcore et le support d'Android TV. L'expérience audio sera fournie par quatre haut-parleurs 24W.

La Realme Smart TV de 50 pouces propose quant à elle une dalle LCD IPS en 4K avec support du Dolby Vision et bordures très affinées, tandis que la partie audio profite du son Dolby Atmos.

Elle supporte la dernière version d'Android TV et pourra être pilotée à la voix pour profiter de ses contenus. Les deux Realme Smart TV sont annoncées en France (la date de commercialisation précise n'est pas encore connue) avec des tarifs plutôt bas :