Realme Watch 3 Pro : la montre connectée AMOLED montre ses formes

Après la Realme Watch 3 lancée durant le mois d'août, la marque prépare sa déclinaison Pro dont on découvre le design et certaines caractéristiques.

La marque Realme a commencé à renouveler sa gamme de montres connectées qui viennent accompagner ses smartphones avec d'autres accessoires comme les écouteurs sans fil TWS.

La montre Realme Watch 3 vient d'arriver sur le marché et mise sur son rapport qualité / prix pour séduire, avec un produit à moins de 70 €. Elle sera suivie d'une Realme Watch 3 Pro qui se veut plus complète et riche en fonctionnalités.

Cela commence par un affichage 1,78 pouce AMOLED (au lieu de LCD pour la Realme Watch 3) avec résolution 368 x 448 pixels et un rafraîchissement de 60 fps dans un boîtier carré tel que le montre en avance le site 91Mobiles.

L'affichage offrirait une luminosité de 500 nits pour une bonne lisibilité en plein jour et la smartwatch offrira jusqu'à 7 jours d'autonomie.

Appels Bluetooth et bonne autonomie

Comme le modèle standard, elle permettra de prendre des appels en Bluetooth grâce à son micro et son haut-parleur intégré et le boîtier sera certifié IP68 le protégeant des aspersions et immersions courtes.

Le dos du boîtier embarquera logiquement un cardiofréquencemètre optique et la montre offrira un plus riche panel de modes sportifs. Son tarif sera forcément plus élevé que celui de la Watch 3 mais devrait rester assez agressif par rapport à la concurrence.