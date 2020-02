Bon plan : le Realme X2 Pro ainsi que les écouteurs Realme Buds 2 en promotion sur Amazon !

Le smartphone X2 Pro et les écouteurs Buds 2 sont actuellement en promotion sur Amazon, une affaire à saisir !

Le bon plan du jour concerne le premier modèle officiellement commercialisé en France par Realme, le Realme X2 Pro avec un design simple et efficace bien ajusté dans les finitions. Du côté performance, le smartphone est vraiment surprenant pour le prix, un écran de 6.5 pouces Full HD qui offre une très bonne qualité d’image et un appareil photo principal de 64 Mpx. Un smartphone très prometteur donc qui vient se placer en concurrent direct de Xiaomi.

Au niveau technique, le X2 Pro est équipé d’un connecteur mini-jack pour l’audio, la qualité sonore des haut-parleurs est une vraie réussite. L’écran est une dalle Oled de 6.5 pouces en FULL HD (2340 x 1080 pixels) avec un ratio 19:9 et un rafraîchissement de 90 Hz. Il est enfin quipé d’un (surpuissant) Snapdragon 855 Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) et de 12 Go de mémoire vive. Côté autonomie, une batterie de 4000 mAh permet une tenue correcte tout au long de la journée même en utilisation intensive.

La marque Realme s'impose de plus en plus en France, comme l'avait fait à l'époque un certain OnePlus, ces deux entités appartenant d'ailleurs au géant Oppo.

Le Realme X2 Pro est actuellement vendu directement par Realme et expédié par Amazon de France au prix réduit de 419 € en prenant en compte la réduction de 30 € avec le coupon de réduction YAM9D295. Il est disponible en deux coloris.

A noter que vous trouverez ce smartphone Realme X2 Pro à un meilleur prix encore sur la plateforme e-commerce Rakuten, toujours expédié de France, avec le Realme X2 Pro au prix de 379 €. A vous de choisir !

Pour compléter votre équipement, les écouteurs Realme Buds 2 sont également en promotion chez Amazon à 17,99 € en utilisant le code promo QMJP35UB.

