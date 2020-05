Realme X3 SuperZoom : haut de gamme avec zoom x60 en vue

Realme a démontré, au cours de sa dernière présentation, que la marque souhaite diversifier son activité à travers une smartwatch ainsi qu'un téléviseur. Mais la marque souhaite également monter en gamme pour venir concurrencer les smartphones estampillés Pro chez Redmi et pourquoi pas même certains terminaux haut de gamme de Xiaomie.

En plus du Realme X50 Pro, il faudra donc bientôt compter sur le Realme X3 SuperZoom qui devrait être officialisé très prochainement et qui fait pour l'instant l'objet de fuites.

Il s'agira d'un smartphone grand format avec un écran IPD LCD de 6.6 pouces Full HD+. Il embarquera un SoC Qualcomm Snapdragon 855+ (exit donc la 5G) associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.0. Il devrait être compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.0, proposer une batterie de 4200 mAh ainsi que de la recharge rapide 65W.

C'est la partie photo qui sera largement mise en avant avec un quadruple capteur. Le capteur principal sera un Samsung GW1 de 64 MP à f/1.8 épaulé par un téléobjectif avec zoom optique x5 8MP permettant d'annoncer un zoom hybride x60. Le tout sera complété par un capteur macro et un capteur de temps de vol. En façade on retrouvera un double capteur Sony 32+8 MP.

Tout porte à croire que le terminal sera lancé en Europe prochainement autour des 500 euros.