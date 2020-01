Realme X50 5G : le smartphone se dévoile complètement

Le fabricant Realme lève finalement le voile sur son premier smartphone 5G, ouvrant sans doute le bal d'une longue série en 2020, avec l'officialisation du Realme X50 5G.

Des détails avaient déjà émergé précédemment mais on sait maintenant à quoi s'attendre : le Realme X50 5G proposera un affichage 6,57 pouces FHD+ (dalle LCD IPS) avec rafraîchissement 120 Hz et un double poinçon pour loger des capteurs photo avant 16 + 8 megapixels. La dalle LCD implique un lecteur d'empreintes déporté, ici dans la tranche.

Si l'écran est plan, cela laisse tout de même un joli ratio de 90,4%. Modèle de milieu de gamme, le Realme X50 5G embarque un SoC Snapdragon 765G avec modem 5G intégré Snapdragon X52 accompagné de 6 / 8 / 12 Go de RAM et 64 / 128 / 256 Go de stockage.

Smartphone pouvant supporter de longues sessions de gaming, il embarque un système de refroidissement avancé et peut être relié à deux réseaux WiFi distincts simultanément.

A l'arrière, un ensemble de quatre capteurs photo est aligné verticalement, avec un module principal de 64 megapixels. On trouvera également un ultra grand angle (119 degrés) de 8 megapixels, un capteur macro 2 megapixels et un capteur 12 megapixels pour du zoom.

L'ensemble permet de l'enregistrement vidéo 4K et du slow motion à 960 fps. Le smartphone embarque une batterie de 4200 mAh avec charge rapide VOOC 4.0 de 30 Watts.

Les tarifs démarrent à partir de 2499 yuans (320 € environ) et grimpent jusqu'à 3000 yuans (386 €environ). Le smartphone est équipé d'Android 10 avec surcouche Realme UI.