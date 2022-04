Google et Facebook veulent capter la pollution dans l’air pour lutter contre le réchauffement climatique

925 millions de dollars posés sur la table pour capter le CO2 dans l'air. Voila ce que proposent Google, Facebook et Stripe.

Meta et Google ont rejoint un programme de presque un milliard de dollars afin de lutter contre le changement climatique. Ce programme vise à investir dans des technologies de captage direct du dioxyde de carbone situé dans l'air. Ils ont rejoint Frontier, une filiale du gestionnaire de paiement Stripe, afin de certifier que l’argent soit bien affecté à des projets de capture du carbone. Notons aussi que Shopify et le cabinet de conseil McKinsey ont également rejoint le programme.

Les membres de Frontier se sont donc engagés à investir dans des technologies qui éliminent dans l’atmosphère le CO2, le but étant de limiter les émissions provenant de la production d’acier et de béton. Actuellement, la technologie de piégeage du carbone a permis de retirer moins de 10 000 tonnes de CO2, l’objectif d’un milliard de tonnes par an est donc encore (très) loin.

En attendant, les géants de la technologie ont commencé à réduire leur empreinte carbone en investissant par exemple dans les énergies renouvelables.