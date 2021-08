Les données stockées sur nos ordinateurs, comme les photos et autres documents personnels, sont importants, surtout que l’on a déjà entendu quelqu’un de notre entourage avoir perdu ses données suite à une mauvaise manipulation ou à un disque dur en panne par exemple.

En cas de souci, Recoverit de Wondershare est un logiciel capable de récupérer vos données, quelle que soit la situation. Pour résumer, ce programme est capable de récupérer plus de 1000 formats de fichiers. Il fonctionne sous Mac OS et sur Windows. Il est également capable de réparer des vidéos corrompues. Et pour finir, Recoverit peut même redémarrer un ordinateur planté !

Wondershare Recoverit est une application très intuitive et facile à exploiter. Une fois le logiciel installé, vous arrivez sur une interface qui vous propose de sélectionner un emplacement pour commencer la récupération de vos fichiers.

Vous avez donc affaire à plusieurs choix : disques durs, périphériques externes, un emplacement précis comme la corbeille ou la récupération avancée.

Sélectionnez votre besoin et l’analyse s’exécute. Attention, plus l’espace d’analyse est grand, plus longue sera la recherche. Cela peut aller de quelques minutes à quelques heures.

Une fois l’analyse terminée, il ne vous reste plus qu’à chercher les fichiers qui ont été malheureusement effacés et à les restaurer, rien de plus simple. Il est possible que le logiciel ne retrouve pas le dossier d’origine d’un fichier, il ira donc le mettre dans le répertoire « Emplacement de perte ».

Recoverit permet aussi de récupérer les fichiers d’un ordinateur en panne en créant une clé USB amorçable et en l’installant directement sur le PC défectueux.

Pour résumer, Wondershare Recoverit est un bon logiciel de récupération de donnée, simple d’utilisation, efficace et surtout accessible à tous.

A noter qu'il existe une version d’essai qui vous de tester la récupération sans pouvoir néanmoins récupérer vos fichiers. Vous avez la possibilité de choisir trois licences différentes qui vous donnent accès à plusieurs outils.

Signalons également que Wondershare propose de nombreux autres logiciels comme Filmora, PDFelement, EdrawMax, etc.