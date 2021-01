RED propose 4 forfaits mobiles dont un 200 Go à 15 € par mois sans engagement !

Vive la concurrence ! RED nous propose aujourd'hui 4 forfaits mobiles de 1 à 200 Go de données mobiles et de 10 à 15 € par mois, le tout sans engagement et sans variation de prix.

La concurrence est de mise en ce moment dans le domaine des opérateurs mobiles notamment entre RED et Bouygues Télécom, dont ce dernier propose un forfait mobile 200 Go à 14,99 €, mais aussi un 2 Go à 4,99 €.

RED propose ainsi 4 forfaits mobiles pour s'adapter au mieux aux besoins des utilisateurs. Tous ces forfaits sont sans variation de prix dans le temps et sans engagement, et sont valables jusqu'au 25 janvier 2021.

200 Go à 15 € par mois avec inclut 15 Go d’internet depuis l’Union Européenne et les DOM

100 Go à 14 € par mois avec inclut 12 Go d'internet à l'étranger

60 Go à 13 € par mois avec inclut 9 Go d'internet à l'étranger

1 Go à 5 € par mois en France ou à l'étranger

Signalons que tous ces forfaits incluent les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union Européenne, mais aussi SFR Cloud 100 Go pour stocker tous vos documents (photos, vidéos ...) partout et en toute sécurité.

Et du côté de la concurrence n'oubliez pas de consulter notre bon plan consacré aux 3 forfaits mobiles à moins de 5 euros par mois, mais vous trouverez aussi B&You et ses forfaits mobiles 200 Go de data à 14,99 € par mois et 2 Go à 4,99 €, Sosh qui propose 70 Go de données mobiles à 14,99 € par mois et enfin Free avec 70 Go à 10,99 € par mois.