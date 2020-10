Red by SFR propose son forfait Fibre à prix réduit avec Débit Plus (1Gb/s) et Appels illimités offerts

En ce moment, profitez de deux options gratuites chez Red by SFR avec Débit Plus et Appels illimités vers les mobiles concernant l'offre Fibre.

Le bon plan du jour concerne Red by SFR, filiale de SFR, qui propose un forfait internet Fibre à 23 € par mois, sans engagement et sans variation de prix au bout d'un an. Cette semaine vous pourrez profiter de deux options gratuites ! Cette promotion est valable jusqu'au 5 octobre 2020.

En souscrivant à cette offre, vous aurez accès à internet en illimité avec la Fibre avec jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement (au lieu de 300 Mb/s) et jusqu'à 500 Mb/s en envoi (au lieu de 300 Mb/s) car l'option Débit Plus est offerte alors qu'elle est habituellement facturée 5 € par mois

La location de la box est incluse et les appels vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations depuis votre box, ainsi que cette semaine également les appels vers les mobiles grâce à l'option Appels illimités qui est également offerte ! (facturée habituellement 5 € par mois).

Signalons enfin, pour ceux n'ayant pas enore accès à la fibre, que le tarif passe à 16 € par mois en connexion ADSL.

Pour rappel, avant de choisir son forfait internet, il est toujours recommandé de consulter la concurrence avec notamment cette semaine la fibre Bouygues Télécom 1 Gb/s à moins de 15 € par mois pendant 1 an, mais aussi Sosh qui propose la fibre à 19,99 € par mois, ou bien encore Free qui propose son forfait fibre Freebox mini 4K à 14,99 € par mois pendant un an !