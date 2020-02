RED by SFR : les offres forfaits mobiles 4G, ADSL, Fibre et smartphones à prix réduit du week-end

La concurrence est bonne pour les consommateurs et force est de constater qu'elle est poussée à son extrême chez RED by SFR avec des prix très agressifs tant sur les forfaits mobiles qu'internet ou encore les smartphones. Détaillons ces promotions !

Alors que Free Mobile et Sosh (Orange) proposent des offres intéressantes à des prix cassés mais valables uniquement pendant un an, RED by SFR et Bouygues proposent des prix bas valables tout au long de votre abonnement, y compris donc après 1 an.

RED by SFR propose actuellement 3 offres que nous allons détailler :

Commençons donc par l'offre mobile sans engagement de RED by SFR qui propose son forfait RED by SFR à 12 € par mois (au lieu de 15 €) avec les appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'une enveloppe data de 60 Go mensuelle, valable jusqu'au 10 février. Lors de vos déplacements dans l'Union européenne ou dans les DOM, le forfait vous permet aussi de passer des appels en illimité, idem pour les SMS/MMS, avec 8 Go de data.

Et pour ceux qui ont besoin d'un volume de data plus conséquent, l'enveloppe data peut être augmentée :

100 Go / 10 Go à l'étranger pour 8 € / mois de plus.

15 Go depuis UE/DOM mais aussi Suisse, Andorre, USA et Canada pour 5 € de plus par mois.

Poursuivons avec une promotion sur son abonnement Internet Fibre ou THD, la RED Box, valable jusqu'au 10 février et proposée sans engagement à 23 euros par mois. La promotion inclut également un mois d'abonnement offert au moment de la commande !

Vous aurez accès à internet en illimité avec un débit plus puissant qu'habituellement allant jusqu'à 1 Gb/s (400 Mbit/s en upload) grâce à l'option " Débit Plus " qui est gratuite au lieu de 5 € par mois. Cette offre inclut également les appels illimités vers les fixes en France et plus de 100 destinations (présentation du numéro, messagerie vocale,...), mais également les appels illimités vers les mobiles, option gratuite cette semaine (au lieu de 5 € par mois habituellement)..

Et pour ceux qui ne sont pas éligibles à la fibre, vous pourrez cependant profiter de cette même offre via la technologie ADSL au tarif réduit de 16 € par mois avec là aussi le premier mois d'abonnement offert.

Ces deux offres sont les plus intéressantes actuellement en France pour ce début d'année, n'hésitez pas d'autant plus qu'elles sont sans engagement.



Terminons enfin par d'importantes promotions sur de nombreux smartphones à prix réduit dans le cadre du Shopping d'hiver sur cette page dédiée, valable jusqu'au 10 février.

Vous y trouverez par exemple le Honor 20 Pro à 349 € au lieu de 499 €, l'iPhone XS 64 Go à 699 € au lieu de 999 €, l'iPhone XS 512 Go à 999 € au lieu de 1299 € ou encore le Xiaomi Mi 9 à 199 € au lieu de 469 €.



Signalons également chez la maison mère SFR une promotion "smartphones à prix givrés", valable aussi jusqu’au 10 février, permettant d'obtenir des prix cassés sur une sélection de téléphones vendus avec ou sans forfait ainsi que de nombreux accessoires. Vous trouverez par exemple :

Le Samsung Galaxy S10e 128 Go à 1 € (549 € sans forfait) avec le forfait 60 Go 4G+ et 24 de 5 € (549 € sans forfait).

L’Apple iPhone Xs 256 Go à 199 € avec le forfait 60 Go 4G+ et 24 mensualités de 8 € (849 € sans forfait).





La concurrence étant cependant sévère, pensez à regarder du côté des autres opérateurs, avec notamment Free Mobile qui propose son forfait Série Free 60 Go à 9,99 € par mois pendant un an, mais aussi B&You et son forfait mobile 60 Go avec internet illimité le week-end, ou encore Sosh avec un forfait en série limitée 50 Go de data à 9,99 € par mois seulement pendant 1 an !