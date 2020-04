Forfait mobile Red by SFR : le retour du forfait 60 Go à 12 € par mois avec option SFR TV !

La filiale de l'opérateur SFR, Red by SFR, vient de lancer une nouvelle promotion sur son forfait 60 Go qui retourne au tarif de 12 € par mois !

Le bon plan mobile du jour concerne RED by SFR qui propose une offre promotionnelle encore plus intéressante sur son forfait mobile 60 Go qui revient à 12 € par mois au lieu de 15 €. Cette promotion est disponible jusqu'au 14 avril 2020.

Pour rappel, le forfait de chez Red by SFR est un forfait sans engagement que vous pourrez modifier ou interrompre à tout moment, vous ne prenez donc pas de risque en profitant de l'offre actuelle.

Le forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

100 Go pour 8 € par mois supplémentaire.

de data utilisables en Fance métropolitaine ou 100 Go pour 8 € par mois supplémentaire. 8 Go de data utilisables depuis l'Union européenne et les DOM

L'option SFR TV incluse

La carte sim à 10 € lors de votre commande.

De plus, vous pouvez adapter votre forfait pour une utilisation à l'étranger en profitant de 15 Go d'enveloppe data depuis l'Europe, mais aussi les USA et le Canada pour seulement 5 € / mois de plus.



Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans mobiles concernant les nouveaux forfaits sans engagement de B&You et l'opérateur Free qui passe son forfait 50 Go à 60 Go de data en conservant son prix de 9,99 € par mois.