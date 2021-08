RED réagit à l'offensive de Bouygues Télécom avec 3 forfaits mobiles à prix fortement REDUIT !

RED propose une grosse baisse de prix sur ses 3 forfaits mobiles de 5 à 200 Go de data pour de 5 à 15 € par mois sans engagement et sans variation de prix après un an avec en prime l'option Cloud 100 Go inclus.

Bouygues Télécom a lancé hier après-midi 3 forfaits mobiles à prix cassé à travers son offre promotionnelle Very B&You, avec des forfaits de 5 Go, 100 Go et 200 Go à respectivement 4,99 €, 11,99 € et 14,99 €.

RED n'a pas tardé à réagir, comme nous l'avions prévu et annoncé, et vous trouverez donc 3 forfaits mobiles mis en avant avec des tarifs fortement revus à la baisse. Vous trouverez donc un forfait mobile 5 Go à 5 €, un forfait 100 Go à 12 € et enfin un forfait 200 Go à 15 €. On notera que les prix sont identiques à ceux de Bouygues Télécom (pour être rigoureux, Bouygues avait initialement lancé son forfait 100 Go à 12,99 € mais l'a ensuite ajusté en fin d'après midi à 11,99 € pour s'aligner sur l'offre de RED).

Ces forfaits sont sans engagement, sans variation de prix après un an, et valables jusqu'au 24 août 2021.

Forfait 200 Go à 15 € par mois avec inclut 15 Go d'internet à l'étranger

100 Go à 12 € par mois avec inclut 8 Go d'internet à l'étranger

5 Go à 5 € par mois avec inclut 6 Go d'internet à l'étranger

Pour ces 3 forfaits, l'option Cloud 100 Go est offerte, de quoi pouvoir stocker ses documents sans souci.

Tous ces forfaits incluent également les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union Européenne.

Signalons également du côté de la concurrence les forfaits mobiles Sosh 50 Go et 100 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois, Free Mobile 80 Go à 10,99 € par mois, Cdiscount 5 Go, 130 Go et 200 Go à respectivement 1,99 €, 7,99 € et 9,99 € par mois, sans oublier bien entendu Bouygues Télécom et ses forfaits 5 Go, 100 Go et 200 Go à respectivement 4,99 €, 11,99 € et 14,99 € par mois !