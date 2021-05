RED by SFR : l'UFC-Que Choisir porte plainte pour pratiques commerciales trompeuses

L'UFC-Que Choisir annonce déposer plainte contre RED by SFR devant le Tribunal judiciaire de Paris. L'association de consommateurs reproche à la marque de SFR des pratiques commerciales trompeuses avec des forfaits mobiles.

Au cœur du litige, des offres sans engagement commercialisées entre janvier 2018 et décembre 2019, et une campagne de communication " axée sur la promesse du maintien du prix sans limite de temps. " L'emploi d'expressions comme " pendant 1 an et après aussi ", " sans condition de durée " ou encore " garanties à vie. "

D'après l'UFC-Que Choisir, qui a notamment recueilli des témoignages d'abonnés mécontents, SFR a fait volte-face entre septembre et décembre 2020 et a " augmenté d'autorité le prix des forfaits RED by SFR. " Des augmentations allant de 30 % à 75 % du prix initial.

" Les pratiques mises en œuvre par SFR sont clairement trompeuses. SFR a sciemment induit les consommateurs en erreur en faisant du maintien dans le temps du prix initial des forfaits RED by SFR l'argument massue pour convaincre les consommateurs de grossir les rangs de ses abonnés ", dénonce l'association de consommateurs.

L'UFC-Que Choisir cherche à faire condamner SFR et permettre aux abonnés concernés d'obtenir une indemnisation. Elle dénonce en outre une pratique des augmentations tarifaires pour des offres sans engagement et sans condition de durée qui se généralise chez les opérateurs.

L'occasion de rappeler qu'il est possible de changer d'opérateur tout en gardant son numéro de téléphone. " C'est simple, gratuit et ça ne prend qu'un jour. C'est un message fort à destination des opérateurs pour qu'ils respectent leurs engagements et les consommateurs par la même occasion. "