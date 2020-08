RED, Sosh et B&You : quel meilleur forfait mobile 80 Go à prix réduit ?

Commençons avec Red by SFR qui propose en ce moment un forfait mobile 80 Go pour 14 € par mois seulement, sans variation de prix au bout d'un an et sans engagement. Cette offre est disponible jusqu'au 17 août 2020, c'est donc le dernier jour pour en profiter !

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 80 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 10 Go de données mobiles utilisables en Europe et dans les DOM

de données mobiles utilisables en Europe et dans les DOM Possibilité d'augmenter les données mobiles à l'international à 15 Go pour 5 € par mois

par mois La carte SIM à 10 € lors de la commande



Poursuivons avec Sosh, filiale d'Orange, qui a récemment lancé son forfait mobile 80 Go de data à 15,99 € par mois même après un an et sans engagement. La promotion est valable jusqu'au 14 septembre 2020 9h.

Vous pourrez profiter dans ce forfait de :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM. 80 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine 12 Go de data utilisables en Europe

de data utilisables en Europe La carte sim à 10 € lors de la commande.



Enfin, le forfait mobile 80 Go à 13,99 € par mois de B&You est également sans engagement et ne voit pas son prix augmenter dans le temps. Cette promotion est valable jusqu'au 18 août 2020.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM. 80 Go de données mobiles depuis la France métropolitaine dont 10 Go depuis l'Europe et les DOM

de données mobiles depuis la France métropolitaine dont depuis l'Europe et les DOM Spotify Premium offert pendant 3 mois

pendant 3 mois La carte SIM à 10 € lors de la commande



Lorsque l'on compare ces trois forfaits mobiles, nous pouvons nous apercevoir qu'ils sont très similaires. En effet, ils présentent la même quantité de data, avec des prix très proches qui n'évolueront pas, et ils sont sans engagement. La filiale d'Orange, Sosh, propose un forfait légèrement plus cher, mais qui s'explique par leur service client qui est tout simplement le meilleur et donc qui est un critère de choix. Ensuite, B&You à l'avantage de proposer de nombreuses options gratuites incluses dans le forfait proposé.

Le dernier critère à prendre en compte est plus personnel à chacun, car il s'agit de la présence d'antennes relais à côté de chez vous. Dans ce cas, il n'y a qu'une solution, tester la qualité du réseau (réception, débit...) avec les smartphones de vos proches.

