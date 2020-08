Bon plan : le Redmi 9A à seulement.. 77 € ! Mais aussi Poco...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Xiaomi Redmi 9A qui propose un affichage de 6,53 pouces LCD avec une résolution HD+. Ce smartphone exploite un SoC Helio G25 de MediaTek, épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage eMMC. À noter que l'espace de stockage est extensible via une carte microSD.

À l'arrière, on retrouve un capteur photo simple de 13 mégapixels avec son flash et à l'avant une encoche en forme de goutte d'eau abritant le capteur photo avant de 5 mégapixels. Enfin le Redmi 9A est alimenté par une batterie conséquente de 5000 mAh lui assurant une très bonne autonomie.

Vous pourrez retrouver le smartphone Redmi 9A de Xiaomi au prix réduit de 77 € chez Gearbest avec le coupon de réduction GBXM9A123.

Vous pourrez également retrouver d'autres smartphones en promotion chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant notre sélection de box TV en promotion, mais aussi ventilateurs, climatiseurs, rafraîchisseurs, tout pour passer un été au frais à prix réduit !