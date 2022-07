Redevance TV : Élisabeth Borne confirme sa suppression

Lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, la Première ministre Élisabeth Borne a confirmé la suppression de la redevance TV qui interviendra cet été. " La suppression de la redevance audiovisuelle permettra de faire économiser 138 € à plus de 20 millions de foyers. "

La contribution à l'audiovisuel public est d'un montant de 138 € en France métropolitaine et de 88 € pour les départements et territoires en Outre-mer. Son prélèvement était jusqu'à présent adossé à la taxe d'habitation qui va disparaître.

La suppression de la redevance TV était devenue une promesse de campagne d'Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle. En conseil des ministres en mai et avant même la mise en place du premier gouvernement Borne, il avait déjà été évoqué une suppression de manière pérenne dès cette année 2022.

Le flou pour le remplacement de la redevance TV

La contribution à l'audiovisuel public rapportait plus de 3 milliards d'euros nets par an. Par ordre de distribution des recettes, elle concerne France Télévisions, Radio France, Arte, France Médias Monde, TV5 Monde et l'Institut national de l'audiovisuel.

La fin de la redevance audiovisuelle est inscrite dans le projet de loi relatif aux mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat qui devrait être débattu à l'Assemblée nationale à partir du 18 juillet.

Selon France Inter, la redevance devrait être remplacée par " un budget pluriannuel alloué par l'État. " Cela reste vague pour le moment.