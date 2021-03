RedMagic 6 / 6 Pro : le smartphone gaming arrive en France à un joli tarif

Le RedMagic 6 et sa version Pro ont été dévoilés début mars en Chine et propose une expérience gaming mobile complète avec son affichage 165 Hz adaptatif et son SoC Snapdragon 888, et il sera bientôt disponible en France.

Les RedMagic 6 et 6 Pro exploitent un grand affichage 6,8 pouces AMOLED FHD+ avec échantillonnage tactile jusqu'à 500 MHz pour une réactivité sans faille en offrant un temps de réponse de 8 ms.

L'écran est étiré au ratio 20:9 pour une meilleure prise en main et respecte à 100% l'espace colorimétrique DCI-P3, avec une profondeur de couleur de 10 bits et une luminosité maximale de 630 nits, et cache un lecteur d'empreintes.

Armé du SoC haut de gamme de Qualcomm, les RedMagic 6 profitent d'une solution de refroidissement avancée ICE 6.0 avec ventilateur intégré, chambre à vapeur et différentes couches de matériaux évacuant efficacement la chaleur lors de sessions ludiques prolongées.

Le refroidissement peut être complété d'un accessoire Ice Dock avec double ventilateur et lumières RGB programmables via une liaison Bluetooth. Pour accompagner le SoC, RedMagic utilise de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1 assurant des vitesses de transfert élevées.

Le SoC Snapdragon 888 apporte en outre une compatibilité 5G et des connectivités sans fil WiFi 6 / 6E et Bluetooth 5.x. On trouvera encore un triple capteur photo à l'arrière et des touches de commande latérales, ainsi qu'une prise jack 3,5 mm pour des écouteurs standard.

Les smartphones disposent d'une batterie 5050 mAh avec charge rapide 66W (chargeur 30W dans la boîte) et ils tournent sous Android 11 avec surcouche RedMagic OS 4.0 optimisant le fonctionnement des smartphones pour le gaming.

Les smartphones RedMagic 6 et RedMagic 6 Pro débuteront les précommandes le 9 avril, avec en cadeau des écouteurs TWS CyberPods et seront disponibles à partir du 15 avril aux prix suivants et plutôt attractifs pour une telle fiche technique :