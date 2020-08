Bon plan : les Redmi 9, 9A, Note 9 et Note 9 Pro en promotion !

Le bon plan du jour concerne le Redmi 9A qui dispose d'un affichage de 6,53 pouces LCD avec une définition HD+. Il exploite un SoC Helio G25 avec 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage. Il est à préciser que l'espace de stockage est extensible via une carte microSD.

À l'arrière, on retrouve un capteur photo simple de 13 mégapixels avec son flash et à l'avant une encoche en forme de goutte d'eau avec le capteur photo avant de 5 mégapixels. Enfin le Redmi 9A est alimenté par une batterie importante de 5000 mAh lui assurant une très bonne autonomie.

Vous pourrez retrouver le smartphone Redmi 9A de Xiaomi au prix réduit de 77 € chez Gearbest avec le coupon de réduction GBXM9A123.

Poursuivons avec le Redmi 9 qui propose un affichage de 6,53 pouces FHD+ avec une dalle LCD IPS et avec une encoche en goutte d'eau pour le capteur photo avant de 8 mégapixels. Ce smartphone exploite un SoC Helio G80 octocore 2 GHz de MediaTek avec 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage, extensible via carte microSD.

Il offre un ensemble de quatre capteurs photo à l'arrière, avec un module principal de 13 mégapixels, mais aussi un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro 5 mégapixels et un module 2 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie de 5020 mAh qui lui assurera une grande autonomie au regard de sa fiche technique.

Vous pourrez retrouver le Redmi 9 de Xiaomi en promotion chez Gearbest au prix de 103 € pour la version 3+32 Go avec le code TC0KFWOD77, et 111 € pour la version 4+64 Go avec le code 3HYP128UMA.

Ensuite, le Redmi Note 9 possède un affichage de 6,53 pouces avec FHD+ et un poinçon pour l'appareil photo frontal. Ce smartphone exploite un SoC Helio G85 de MediaTek avec 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

Il profite d'une grande batterie 5020 mAh pour une autonomie étendue, mais avec une charge filaire 18W. Il présente 4 capteurs photo à l'arrière, le module principal étant de 48 mégapixels. Enfin, le lecteur d'empreintes est placé au dos.

Le smartphone Redmi Note 9 est affiché au prix réduit de 147 € chez Gearbest grâce au coupon RBQHD2U1HU.



Enfin, vous pourrez profiter du Redmi Note 9 Pro qui dispose d'un affichage de 6,67 pouces FHD+ avec une résolution de 2400 pixels x 1080 pixels. Il exploite un SoC Snapdragon 720G avec 6 Go ou 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage interne.

Au niveau de la photographie, le Redmi Note 9 Pro est équipé d'un module principal arrière de 64 Mégapixels accompagnés de modules de 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Il dispose également d'une caméra frontale de 16 Mégapixels. Enfin, le Redmi Note 9 pro est alimenté par une batterie de 5020 mAh qui permet une très bonne autonomie, sa charge filaire est limitée à 18W.

Vous retrouverez le Redmi Note 9 Pro au prix de 207 € chez Gearbest grâce au coupon de réduction HA7TH3X6J3.







Vous pourrez également retrouver d'autres smartphones en promotion chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

