Bon plan : les Redmi 9 et Note 9 Pro en forte promotion !

Les smartphones Redmi 9 et Redmi Note 9 Pro de chez Xiaomi sont en forte promotion, deux excellents choix dotés d'un rapport qualité vs prix imbattable !

Le bon plan du jour concerne le Redmi 9 qui propose un affichage de 6,53 pouces FHD+ avec une dalle LCD IPS et une encoche en forme de goutte d'eau abritant le capteur photo avant de 8 mégapixels. Il intègre un SoC Helio G80 octocore 2 GHz de MediaTek avec 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage, extensible via carte microSD.

Au niveau photographie on trouve un quadruple capteur photo à l'arrière (module principal de 13 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels, capteur macro 5 mégapixels et module 2 mégapixels). Il possède une batterie de 5020 mAh assurant une excellente autonomie.

Vous trouverez le Redmi 9 de Xiaomi en promotion chez Gearbest au prix réduit de 103 € pour la version 3+32 Go avec le code TC0KFWOD77, et 111 € pour la version 4+64 Go avec le code 3HYP128UMA. Dans les deux cas il s'agit de la version globale (français ok) avec support du NFC.

A noter également une promotion sur le Redmi Note 9 Pro qui dispose pour sa part d'un affichage de 6,67 pouces FHD+ avec une résolution de 2400 pixels x 1080 pixels. Il intègre un SoC Snapdragon 720G (G pour Gaming) avec 6 Go ou 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage interne.

Il est équipé d'un module principal arrière de 64 mégapixels accompagné de modules de 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels, tandis qu'à l'avant se trouve un 16 mégapixels. il est alimenté par une batterie de 5020 mAh, la charge filaire étant de 18W.

Vous trouverez le Redmi Note 9 Pro au prix réduit de 207 € chez Gearbest grâce au coupon de réduction HA7TH3X6J3.



A noter enfin une promotion sur l'excellent Poco F2 Pro expédié de France, sans doute le meilleur rapport qualité vs prix du moment pour un quasi haut de gamme :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

