Bon plan : ventilateurs, climatiseurs, rafraîchisseurs, tout pour passer un été au frais à prix réduit

L'été se poursuit et tend doucement vers sa fin, mais les fortes chaleurs sont toujours présentes dans certaines régions. Pour ne pas subir cette dernière moitié d'août, nous avons sélectionné des climatiseurs, ventilateurs et autres rafraîchisseur afin de passer cette fin de mois au frais et dans un confort optimal.

Ci-dessous notre sélection d'articles chez les différents e-commerçants :

Vous pourrez également en retrouver chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant la box TV Android Xiaomi Mi Box S en promotion, mais aussi les 10 ans de Xiaomi avec des promotions à gogo !