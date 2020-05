Redmi : vers un K30i pour la 5G plus abordable ?

Rien n'est simple depuis quelques années chez Xiaomi et ses filiales : les marques ont pris pour habitude de limiter les noms des références principales tout en les déclinant dans une foule de versions aux prestations parfois bien éloignées les unes des autres. Et les choses se compliquent quand la maison mère décide de décliner des smartphones de ses filiales sous d'autres noms sur les marchés étrangers...

Cela ne va pas s'arranger avec l'arrivée probable d'une nouvelle version du Redmi K30. Rappelons que Redmi dispose déjà des K30 4G, K30 5G, K30 Pro et K30 Pro Zoom.... Et prochainement la marque pourrait ajouter le K30i à son catalogue.

C'est le code source de la dernière version de l'application photo de MIUI qui évoque cette référence sous le nom de code Picasso K30i 5G. Il est également fait mention d'un capteur photo principal de 48 mégapixels (le K30 propose un capteur 64 MP).

Ce K30i pourrait donc proposer de la 5G à un prix plus abordable, et réaliserait pour ce faire des économies sur la partie photo qui reste à détailler plus précisément. Selon certaines rumeurs, le terminal pourrait également troquer le Snapdragon 765G du K30 5G pour un Soc plus abordable, le Mediatek Dimensity 800 associé à 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.