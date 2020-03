Xiaomi dévoile le Redmi K30 Pro avec Snapdragon 865 et prix abordable

Le futur Xiaomi Mi 10T Pro ? C'est pour le moment en Chine que Xiaomi introduit - comme attendu - le smartphone Redmi K30 Pro, ainsi qu'une édition Zoom de celui-ci. Il est présenté comme le smartphone avec Snapdragon 865 le plus abordable.

Le Redmi K30 Pro propose un affichage 6,67 pouces FHD+ (2400 x 1080 pixels) avec dalle AMOLED et taux de rafraîchissement d'écran standard de 60 Hz. Pas de 120 Hz, ce qui est une petite surprise pour l'écran avec support HDR10+ d'une luminosité maximale de 1200 cd/m².

Le Redmi K30 Pro est donc équipé d'un SoC Snapdragon 865 avec jusqu'à 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage en UFS 3.1. Il y a bien évidemment la prise en charge de la 5G comme l'impose la présence du Snapdragon 865 (même si la puce n'intègre pas elle-même de modem) et du Wi-Fi 6.



L'appareil dispose d'une caméra popup pour un capteur photo avant de 20 mégapixels. Il n'y a donc pas de poinçon sur l'écran qui intègre par ailleurs un capteur d'empreintes digitales. Le dos en verre comprend un module photo circulaire avec quatre capteurs.

Le capteur photo principal à l'arrière est de 64 mégapixels avec possibilité de vidéos en 8K. Il est associé à un ultra grand angle à 123° de 13 mégapixels, macro de 5 mégapixels et capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour le Redmi K30 Pro Zoom Edition, le capteur macro est remplacé par un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique x3 et hybride x30.



Certifié IP53, le smartphone propose une batterie de 4700 mAh avec charge rapide 33 W via USB-C. Avec module NFC, prise jack 3,5 mm et port infrarouge, le Redmi K30 Pro profite de la surcouche MIUI 11 sur Android 10.

En Chine et à partir du 27 mars, le prix débute à 2 999 yuans (près de 400 €) pour le Redmi K30 Pro avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et jusqu'à 3 999 yuans (près de 525 €) pour le Redmi K30 Pro Zoom Edition avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.