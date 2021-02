Redmi K40 : un dos façon Damas pour l'édition limitée

C'est aujourd'hui que Redmi, la filiale de Xiaomi lèvera le voile sur son K40, un smartphone de milieu de gamme suréquipé.

Mais depuis hier, la marque joue également du teaser en Chine, et fait quelques révélations avant l'heure.

On sait ainsi que le terminal sera doté d'une batterie d'une capacité de 4520 mAh, ce qui devrait assurer une autonomie solide, surtout pour du milieu de gamme. Et finalement, on se demande ce que le K40 aura d'un smartphone de milieu de gamme quand Xiaomi confirme également la présence du SoC Qualcomm Snapdragon 888 dans l'appareil...

Par ailleurs, la marque a publié une photo officielle de la version Pro du terminal dans une édition qui pourrait être limitée. Cliché sur lequel on remarque un dos proposant des motifs façon acier damassé.

Le terminal est par ailleurs attendu avec un écran OLED 120Hz et un capteur photo principal de 108 Mp, le tout sous la barre des 400€, de quoi faire de l'ombre au Xiaomi Mi 11 de la maison mère...