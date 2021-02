Redmi K40 : les images de la TENAA confirment le design du smartphone

La série Redmi K40 sera présentée le 25 février et déjà, son design apparaît dans les documents de certification de la TENAA chinoise.

La marque Redmi s'apprête à renouveler sa série K qui lui permet de proposer des smartphones haut de gamme à des tarifs très agressifs. Les nouveaux venus seront représentés par la famille Redmi K40 et présentés officiellement ce 25 février.

On en sait encore peu sur les caractéristiques, sinon que le modèle Pro disposera d'un SoC Snapdragon 888 et que la partie photo se composerait d'un bloc de 4 capteurs.

Cet aspect est confirmé dans les photos du Redmi K40 apparaissant dans les documents de certification de la TENAA chinoise. Elles montrent des appareils avec un affichage plan et un poinçon centré au sommet de l'écran.

Il reste à voir si la dalle restera en LCD (probable) ou migrera vers l'OLED et l'on peut s'attendre à un rafraîchissement d'écran élevé, peut-être de 120 Hz.

A l'arrière, on observe bien un bloc photo avec quatre modules dont on ne sait pas encore grand-chose. La version Redmi K40 Pro pourrait disposer d'un capteur principal 108 megapixels.

Les Redmi K40 et K40 Pro devraient en principe être tous les deux compatibles 5G. Le design des deux appareils est très proche et la différence se jouera essentiellement sur la fiche technique et les composants embarqués.