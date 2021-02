Redmi K40 : trois smartphones attractifs avec écran AMOLED et Snapdragon

Avec la série K, la marque Redmi montre qu'elle sait aussi faire des smartphones haut de gamme utilisant les derniers SoC mobiles du moment tout en restant sur des prix bas. La gamme a d'ailleurs tendance à essaimer dans les autres marques du fabricant Xiaomi sous différents noms.

Cette année, c'est donc la famille Redmi K40 qui se distingue et se compose de trois modèles :

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro Plus.

Redmi K40

La version standard propose un affichage 6,67 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz et échantillonnage tactile de 360 Hz, le tout compatible HDR10+ et avec une luminosité maximale de 1300 nits.

Le Redmi K40 embarque un SoC Snapdragon 870 avec jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec compatibilité 5G et support du WiFi 6 / Bluetooth 5. Le smartphone pèse un peu moins de 200 g et mesure 7,8 mm d'épaisseur.

Cela ne l'empêche pas d'embarquer une batterie de 4520 mAh avec charge rapide 33W. A l'arrière, on trouvera un triple capteur photo avec un module principal de 48 megapixels, un ultra grand angle 8 megapixels et un capteur macro 5 megapixels.

Les prix :

Redmi K40 6 Go RAM / 128 Go stockage : 1999 yuans (253 €)

(253 €) Redmi K40 8 Go RAM / 128 Go stockage : 2199 yuans (278 €)

(278 €) Redmi K40 8 Go RAM / 256 Go stockage : 2499 yuans (317 €)

(317 €) Redmi K40 12 Go RAM / 256 Go stockage : 2699 yuans (342 €)

Redmi K40 Pro

Le Redmi K40 Pro propose une fiche technique plus cossue avec la présence du SoC Snapdragon 888 associé à de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1, et toujours les supports de la 5G, du WiFi 6 et du Bluetooth 5.

La partie photo est proche avec un capteur principal passant à 64 megapixels et les mêmes modules ultra grand angle et macro. Pour le reste, la fiche technique est la même que celle du Redmi K40.

Les prix :

Redmi K40 Pro 6 Go RAM / 128 Go stockage : 2799 yuans (355 €)

(355 €) Redmi K40 Pro 8 Go RAM / 128 Go stockage : 2999 yuans (380 €)

(380 €) Redmi K40 Pro 12 Go RAM / 256 Go stockage : 3299 yuans (419 €)

Redmi K40 Pro Plus

Le plus puissant des trois modèles de la gamme reprend les caractéristiques du Redmi K40 Pro en remplaçant le capteur 64 megapixels par un module de 108 megapixels de type Samsung Isocell HM2.

Proposé uniquement avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, il est lancé au prix de 3600 yuans, soit 457 €.