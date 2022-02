Redmi K50 Gaming Edition : Snapdragon 8 Gen 1 et charge 120W

Le groupe Xiaomi donne le coup d'envoi de sa gamme Redmi K50 avec pour commencer un modèle puissant orienté jeu : le Redmi K50 Gaming Edition, en attendant les variantes standard et Pro.

A bord, on trouve un grand affichage 6,67 pouces FHD+ AMOLED avec un rafraîchissement 120 Hz, le support du HDR10+ et la fonction MEMC (ajout d'images dans les vidéos pour les fluidifier).

Il embarque un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 à 12 Go de RAM LPDDR5, 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1 et un système de refroidissement spécifique avec une grande chambre à vapeur.

Le SoC assure la compatibilité 5G et une connectivité WiFi 6 / 6E renforcée par trois antennes WiFi de manière à assurer une excellente stabilité de la connexion.

La batterie de 4700 mAh profite d'une charge rapide 120W qui assurera une charge complète en 17 minutes seulement.

Le dos présente un motif en X avec un bloc photo composé d'un module principal de 64 megapixels (Sony IMX686), un ultra grand angle de 8 megapixels avec angle de vision de 120 degrés et un capteur macro de 2 megapixels, tandis qu'on trouvera à l'avant un module 20 megapixels avec embellissement des selfies.

Une édition spéciale du Redmi K50 Gaming sera proposée en partenariat Mercedes-AMG Petronas, avec un coloris aux couleurs de l'écurie de Formule 1. Lancé en Chine, le smartphone gaming est proposé en plusieurs configurations :

8 / 128 Go : 3299 yuans (460 € environ)

(460 € environ) 12 / 128 Go : 3599 yuans (500 € environ)

(500 € environ) 12 / 256 Go : 3899 yuans (540 € environ)

(540 € environ) 12 / 256 Go Mercedes-AMG Petronas : 4199 yuans (583 € environ)

Les bases du Redmi K50 Gaming Edition devraient être retrouvées dans un futur Poco F4 GT qui a commencé à se montrer officieusement dans certains listings.