Le pack Redmi Note 10 et le Xiaomi Mi Band 5 : ÉNORME bon plan !! Mais aussi notre sélection du jour…

Le bon plan du jour concerne le pack Redmi Note 10 et le Xiaomi Mi Band 5 en promotion à la Fnac.

Le smartphone propose un écran de 6,5 pouces en définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) avec un rapport de contraste de 1500:1 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il intègre un Soc MediaTek Dimensity 700 épaulé par 4 Go de RAM, de 128 Go de stockage.

La batterie de 5000 mAh permet plus de 2 jours d’autonomie, et est compatible avec la charge rapide de 18W. Du côté de la connectivité, un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, le Bluetooth, le Wifi, un port USB-C et le NFC sont de la partie. On trouvera une caméra principale de 48 MP, un capteur macro 2 MP pour les gros plans ainsi qu’un capteur de profondeur 2 MP et à l’avant un capteur frontal de 8 MP pour les selfies. Il exploite aussi le système d’exploitation mobile Android 11 associé à une interface utilisateur MIUI 12.

Le pack comprend aussi le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 qui affiche un écran tactile de 1,2". Il propose un cardiofréquencemètre optique situé au dos du bracelet, et permet le suivi des règles menstruelles, la gestion de plusieurs modes sportifs (11 au total), etc.

Le Mi Band 5 est également compatible avec l’assistant numérique Alexa d’Amazon, et intègre également la mesure du score PAI (Personal Activity Intelligence) qui mesure l’activité quotidienne.

Le Pack Smartphone Xiaomi Redmi Note 10 128 Go + Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 à 219 € au lieu de 319 €.



Et vous trouverez également ci-dessous notre sélection des promotions du jour les plus intéressantes chez tous les e-commerçants :

Caméra sport

DJI Pack Osmo Pocket à 280 € au lieu de 399 € (Darty)





PC portable

TV

LG OLED 55" à 1099 € au lieu de 1799 € (Rueducommerce)





Ecran PC

Enceinte connectée

Anker SoudCore Flare à 44 € au llieu de 70 € (Amazon)





Casque / écouteurs

Smartphone

Aspirateur



N’hésitez pas à consulter nos bons plans comme le trio de réduc avec le casque JBL Tune 500BT, le stabilisateur DJI Ronin-S et le vidéoprojecteur Yonis ou encore les promos de la rentrée chez Xiaomi.