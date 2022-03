Redmi Note 11 Pro+ 5G : le Redmi Note dit ultime en précommande

La série Redmi Note 11 n'était pas encore complète pour Xiaomi qui dévoile notamment le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Il est introduit comme le Redmi Note ultime. Compte tenu de ses caractéristiques techniques, ce sera assurément le Redmi Note 11 le mieux doté, même s'il partage plusieurs points communs avec le Redmi Note 11 Pro 5G que nous avons testé.

C'est le cas avec un écran AMOLED de 6,67 pouces en FHD+, taux de rafraîchissement qui monte à jusqu'à 120 Hz, échantillonnage tactile de 360 Hz et luminosité maximale de 1200 cd/m². La partie photo est aussi la même avec un capteur de 16 mégapixels à l'avant et un triple capteur photo à l'arrière.

On retrouve ainsi le module principal de 108 mégapixels qui est le capteur Samsung HM2 d'une taille de 1/1,52" avec résolution maximale de 12000 x 9000 pixels, technologie de pixel binning pour fusionner 9 pixels en 1 (avec des pixels de 0,7 µm). Il est associé à un ultra grand-angle 120° de 8 mégapixels et macro de 2 mégapixels.

Ce qui fait la différence

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G est équipé d'un SoC Dimensity 920 de MediaTek (2,5 GHz) gravé en 6 nm avec jusqu'à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La compatibilité Wi-Fi 6 est de la partie. Tout en étant plus épais (8,34 mm) et un poil plus lourd (204 g), il embarque une batterie de moindre capacité de 4500 mAh.

Toutefois, il y a le support d'une technologie HyperCharge 120W (avec chargeur 120 W fourni dans la boîte). La marque promet une charge de 0 à 100 % en 15 minutes en mode boost (et en 19 minutes en mode normal). La batterie est à double cellule et avec l'utilisation de deux pompes de charge. Elle conserve 80 % de sa capacité après 800 cycles de recharge.

Également pour réduire la surchauffe et pour la dissipation thermique, Xiaomi signale que le Redmi Note 11 Pro+ 5G contient la première chambre à vapeur de la série Redmi Note.

Prix et disponibilité

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G sera livré avec MIUI 12.5 (Android 11) et disponible en trois finitions et trois configurations. Pour le moment, Xiaomi n'a communiqué officiellement que sur les prix en dollars, sachant par ailleurs qu'il y aura une opération spéciale de lancement sur AliExpress du 6 au 8 avril.

6 Go + 128 Go : 369 $ (399 € a priori)

8 Go +128 Go : 399 $

8 Go + 256 Go : 449 $ (449 € a priori)



A signaler que Goboo, revendeur officiel de Xiaomi en Espagne, propose déjà le Redmi Note 11 Pro+ 5G en précommande avec un tarif spécial. Vous trouverez ainsi la version 6+128 Go à seulement 329 € au lieu de 399 € avec un coupon à activer sur le site (un dépôt de 20€ est à effectuer puis ensuite le solde de 309 €). Même chose pour la version 8+256 Go affichée à seulement 379 € au lieu de 449 € avec le coupon. Dans les deux cas, le smartphone sera expédié gratuitement depuis l'Espagne en quelques jours, à partir du 6 avril. La garantie est de 2 ans, assurée directement par Xiaomi, et vous avez la possibilité de retourner le smartphone sous 14 jours.

Enfin, les premiers acheteurs bénéficieront d'un bracelet connecté Mi Band 6 offert !