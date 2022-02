Test Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : la nouvelle référence en milieu de gamme

Le Redmi Note 11 Pro 5G est le nouveau champion de la gamme à succès Redmi Note du géant Xiaomi. Il poursuit l'évolution de la série en passant au SoC Snapdragon 695 avec 5G et présente un bloc photo avec module 108 megapixels. Il profite également d'une charge rapide passant à 67W et d'un écran AMOLED 120 Hz. Une nouvelle référence sur le milieu de gamme ?

Le milieu de gamme décomplexé

On ne présente plus la série Redmi Note qui a permis à Xiaomi de générer du volume en proposant des smartphones dotés d’un bon rapport qualité / prix et dont les évolutions au fil des ans ont permis d’en maintenir l’intérêt.

La gamme Redmi 11 apporte du sang neuf à cette lignée et continue de monter en gamme en récupérant des fonctionnalités venant du haut de gamme. On trouve ainsi désormais dans la série un affichage AMOLED et une charge rapide de 33W qui passe même à 67W pour les versions Pro, tout en restant sur un SoC de milieu de gamme.

Le Redmi Note 11 Pro 5G constitue le haut du panier de la série et propose l’expérience la plus complète avec un affichage AMOLED légèrement plus grand que la version standard, Un SoC Snapdragon 6, une charge rapide 67W et un capteur photo principal de 108 megapixels.

Il offre ainsi des caractéristiques un peu plus relevées pour un tarif qui reste bien inférieur à celui d’un smartphone haut de gamme, ce qui lui permet de constituer une option intéressante sur un segment très convoité.

Caractéristiques du Redmi Note 11 Pro 5G :

8,2 mm pour 202 g

Affichage 6,67 pouces FHD+ AMOLED 120 Hz (DCI-P3, 1200 nits)

Snapdragon 695 5G octocore

8 Go RAM / 128 Go stockage UFS 2.2

Lecteur d’empreintes sur la tranche

Capteur photo avant 16 megapixels (poinçon)

Triple capteur photo :

- principal 108 megapixels Samsung HM2

- ultra grand angle 13 megapixels

- macro

Enregistrement vidéo 4K

Batterie 5000 mAh avec charge rapide filaire 67W

Connectique USB-C / Dual SIM / carte microSD

Prise jack 3,5 mm / NFC / port infrarouge

Compatible 2G à 5G



Un design plutôt costaud

Le smartphone Redmi Note 11 Pro 5G est un modèle qui se fait sentir en main. Avec 8,2 mm et des bordures franches (qui ne sont pas sans rappeler celles de l’iPhone 13) et un poids d’environ 200g, l’appareil sait se faire remarquer.

Cela donne un smartphone que l'on sent bien en main avec une bonne accroche au niveau des tranches rectilignes. C'est peut-être un peu moins agréable que les tranches arrondies, mais le grip est assuré.

L'affichage offre une belle diagonale de 6,67 pouces avec l'atout d'une dalle plane AMOLED avec poinçon centré pour le capteur photo avant de 16 megapixels. L'écran offre une résolution FHD+ et un rafraîchissement fixe de 120 Hz.

Il faudra donc choisir entre fluidité des animations et préservation de l'autonomie. L'affichage supporte l'espace colorimétrique DCI-P3 et peut atteindre une luminosité de jusqu'à 1200 nits dans certaines conditions.

Les teintes d'origine sont un peu froides, mais il est possible de tout paramétrer selon ses goûts dans les réglages. Le réglage de luminosité descend assez bas pour pouvoir utiliser le smartphone dans l'obscurité sans être ébloui.

Le Redmi Note 11 Pro 5G dispose de deux haut-parleurs sur les tranches inférieures et supérieures pour sortir un audio assez puissant et net. On retrouvera sur une tranche le bouton d'alimentation qui se double d'un lecteur d'empreintes et des touches de volume.

La tranche supérieure comprend une prise pour casque et un module infrarouge transformant l'appareil en télécommande pour les équipements de salon via l'application pré-installée Telecommande Mi.

Le dos offre une teinte mate (façon verre dépoli) et un bloc photo rectangulaire de trois capteurs dont le module principal est de 108 megapixels. Les autres capteurs sont un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur macro 2 megapixels. On ne retrouve pas ici le capteur de profondeur d'autres variantes du Redmi Note 11.

Snapdragon 695, le milieu de gamme avec 5G

Pour le Redmi Note 11 Pro 5G proposé en Europe, le fabricant a opté pour un SoC Snapdragon 695 5G. Il s'agit d'une évolution légère annoncée fin 2021 du Snapdragon 690 offrant 15% de performances CPU supplémentaires et des capacités graphiques améliorées de 30%.

C'est un SoC de milieu de gamme offrant de la polyvalence et suffisamment de puissance pour être à l'aise dans toutes les tâches du quotidien. Il ne permettra pas de faire tourner les jeux les plus gourmands en ressources à plein régime mais il offrira un bon compromis sans épuiser la batterie.

Redmi Note 11 Pro 5G : résultats sur AnTuTu et Geekbench

Au niveau des benchmarks, on obtient comme attendu des scores typiques de smartphones de milieu de gamme. Le SoC Snapdragon 695 a l'avantage d'offrir en outre une compatibilité 5G grâce à son modem intégré, ce qui peut rendre le Redmi Note 11 Pro 5G d'autant plus attractif.

La puce permet également de profiter des connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5.1. Outre le module infrarouge, on trouvera du NFC pour le paiement sans contact et un module GPS.

Le Redmi Note 11 Pro 5G est livré avec Android 11 et la surcouche MIUI 13. Cette derinière conserve les atouts de fluidité et de praticité des générations précédentes tout en étendant les possibilités de personnalisation.

Les réglages comprennent ainsi de nombreux paramètres pour modifier l'aspect de l'interface et le fonctionnement du smartphone et quelques fonctionnalités spéciales (barre latérale de raccourcis, fenêtres flottantes...).

Redmi Note 11 Pro 5G : interface MIUI 13

Si l'interface est plaisante et modulable, on notera tout de même la présence de nombreuses applications pré-installées. Avec une vingtaine de jeux et applications populaires installés d'office, c'est un peu le retour du bloatware que l'on espérait presque disparu. Certes, le smartphone vise une cible large mais cela fait peut-être un peu beaucoup.

Redmi Note 11 Pro 5G : vous ne manquerez pas d'applications pré-installées

On trouvera à bord du smartphone une application de maintenance centralisant les opérations de nettoyage et de sécurité à mener régulièrement pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil mobile.

L'autonomie du Redmi Note 11 Pro 5G, avec sa batterie de 5000 mAh, est plutôt bonne et permet de tenir jusqu'à 1 jour et demi, voire 2 jours, en usage standard (internet mobile, messagerie, un peu de réseaux sociaux, quelques lectures vidéo...).

Cerise sur le gâteau, la charge rapide filaire passe à 67W, ce qui permettra de regonfler le smartphone en une vingtaine de minutes seulement.

3 capteurs photo, 1 module 108 MP

Si certains modèles de la nouvelle série Redmi Note 11 disposent de quatre modules photo, le Redmi Note 11 Pro 5G en compte trois, mais avec un capteur principal de 108 megapixels.

Il s'agit du module Samsung Isocell HM2 qui a déjà fait ses preuves en permettant de réaliser du pixel binning 9 en 1 qui fusionne les pixels pour donner un grand pixel virtuel de 2,1 µm captant beaucoup plus de lumière sans trop perdre en qualité.

Le smartphone propose en outre un module ultra grand angle de 8 megapixels (angle de vision de 118 degrés) et un capteur macro de 2 megapixels. A l'avant, dans le poinçon, c'est un module 16 megapixels qui est proposé.

La partie photo profite d'optimisations par intelligence artificielle pour appliquer des réglages spécifiques en fonction de la scène. Cela se traduit par une belle qualité en extérieur lorsque la luminosité est forte grâce au capteur principal et à son ouverture f/1,9.

Redmi Note 11 Pro - grand angle : bonne qualité, quelques artefacts en contre-jour

En intérieur et faible luminosité, le capteur 108 megapixels se débrouille correctement, mais perd un peu en détail. Le passage en mode nuit éclaircit légèrement la scène et permet de récupérer une partie des détails avec un traitement qui n'est pas trop agressif.

Comme toujours, on pourra prendre des clichés en 108 megapixels si l'on souhaite obtenir un maximum de détails, mais il faudra là aussi une bonne lumière et faire attention aux détails aux limites du capteur, avec de légères déformations.

Redmi Note 11 Pro 5G : en mode portrait, un floutage imparfait

Le mode portrait met en valeur les personnes dans le cliché avec un effet bokeh floutant l'arrière-plan. Dans la pratique, le résultat du floutage est un peu à géométrie variable avec des portions non floutées lors du découpage des silhouettes si l'arrière-plan est un peu riche.

Redmi Note 11 Pro - grand angle

Redmi Note 11 Pro 5G - ultra grand angle

L'ultra grand angle de 8 megapixels permet également d'obtenir de bons clichés lorsque la luminosité est correcte, avec relativement peu de déformations aux marges du fait d'un angle de vue resserré à 118 degrés.

L'ouverture f/2,2 limitera l'usage en intérieur ou en faible lumière, mais le capteur reste agréable à utiliser.

Redmi Note 11 Pro 5G : grand angle, sans et avec mode nuit

Pour ce qui est de la macro, ici pas de miracle. Le capteur reste limité et peinera à restituer les teintes et les détails à moins de disposer d'une bonne source lumineuse. L'expérience ici est somme toute assez classique, ni meilleure, ni pire que bien des concurrents avec un module similaire.

Conclusion

Le Redmi Note 11 Pro 5G constitue le modèle le plus relevé de la nouvelle gamme et met les petits plats dans les grands pour offrir une fiche technique attractive à un tarif restant abordable.

Si on le trouve un peu lourd et épais, il tient bien en main et son affichage AMOLED apporte une qualité visuelle appréciable. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz ajoute de la fluidité à l'interface, mais reste fixe, ce qui pourra avoir un impact sur la consommation d'énergie.

Le SoC Snapdragon 695 offre les performances de milieu de gamme attendues qui rendront le smartphone polyvalent et relativement à l'aise au quotidien. Il apporte également une compatibilité 5G bienvenue (une version non 5G existe également).

L'interface MIUI 13 reste attractive avec de larges possibilités de personnalisation, mais ajoute beaucoup d'applications et jeux tierces pré-installés. On retrouve une application de maintenance pour garder le smartphone réactif dans le temps.

Avec un capteur 108 megapixels principal, le Redmi Note 11 Pro 5G assure la qualité et permet de réaliser de beaux clichés en forte luminosité comme en lumière plus faible. On notera quelques artefacts et un effet bokeh pas toujours pleinement maîtrisé dans certains cas.

Les puristes pourront être un peu à l'étroit avec l'ultra grand angle limité à 118 degrés, mais les photos restent équilibrées.

Le Redmi Note 11 Pro 5G constitue ainsi un bon choix pour disposer d'un téléphone à tout faire décemment sans forcément chercher une bête de course. Et il se montre plutôt endurant grâce à sa batterie 5000 mAh et à la nouvelle charge 67W qui regonflera la bête en 20 minutes seulement !



Pour rappel, vous pourrez trouver le Redmi Note 11 Pro 5G à partir de 287 € avec le code SDFRF055 en 3 coloris et dans ses 3 versions (6+64 Go, 6+128 Go et 8+128 Go) avec la livraison gratuite. A noter que la version Redmi Note 11 Pro (non 5G) est également disponible à partir de 255 € avec les codes SDFRF055 ou SDFRF061. Il s'agit dans les deux cas de la version globale donc en français.