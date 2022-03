Le Redmi Note 11S et Redmi 10 se déclinent en version 5G

La série Redmi Note 11 vient de s'agrandir encore un peu plus avec l'ajout d'un Redmi Note 11 Pro+ 5G. Il est présenté comme le Redmi Note ultime. Un autre ajout concerne une version 5G du Redmi Note 11S.

Reprenant le design de la série, le Redmi Note 11S 5G affiche sur un écran FHD+ (cette fois-ci LCD) avec taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz. Il est plus grand que pour le Redmi Note 11S avec une diagonale de 6,6 pouces.

Pour la compatibilité, le SoC Helio G96 (gravé en 12 nm) est remplacé par un SoC Dimensity 810 (2,4 GHz) gravé en 6 nm. Il est associé à jusqu'à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La partie photo est également différente avec à l'avant un capteur de 13 mégapixels.

À l'arrière, c'est n'est plus une configuration quadruple mais triple capteur photo avec un module principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle 119° de 8 mégapixels et macro de 2 mégapixels. Le capteur de profondeur est ainsi sacrifié, mais c'est surtout le remplacement du capteur principal de 108 mégapixels.

La capacité de batterie de 5000 mAh demeure la même et avec charge rapide 33 W qui promet de passer de 0 à 100 % de niveau d'autonomie en moins d'une heure.

La 5G dans l'entrée de gamme

Pour sa série Redmi dans l'entrée de gamme, Xiaomi annonce par ailleurs un premier modèle avec la compatibilité 5G. Le Redmi 10 5G est avec SoC Dimensity 700 de MediaTek (gravé en 7 nm) à 2,2 GHz associé à 4 Go de RAM et jusqu'à 128 Go de stockage.

Avec un nouveau design, le Redmi 10 5G affiche sur un écran FHD+ 90 Hz (AdaptiveSync) de 6,58 pouces. La partie photo comprend un capteur photo de 5 mégapixels à l'avant, tandis que c'est un double capteur 50 mégapixels + 2 mégapixels (profondeur) à l'arrière. La batterie de 5000 mAh est avec charge rapide 18 W.

Prix (en dollars)

Les smartphones Redmi Note 11S 5G et Redmi 10 5G sont équipés de MIUI 13 (Android 12). Le Redmi Note 11S 5G profitera d'une réduction de 20 $ sur AliExpress du 6 au 8 avril. Comme à chaque fois, Xiaomi précisera ultérieurement les prix et la disponibilité pour la France.

Redmi Note 11S 5G :

4 Go + 64 Go à 249 $

4 Go + 128 Go à 279 $

6 Go + 128 Go à 299 $

Redmi 10 5G :

4 Go + 64 Go à 199 $