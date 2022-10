Redmi Note 12 Pro : capteur photo gigantesque ou charge vraiment très rapide, vous aurez le choix

Les smartphones Redmi Note 12 et Redmi Note 12 Pro et Pro+ sont annoncés. En mégapixels comme en Watts pour la charge rapide, vous pouvez compter par centaines.

Comme attendu, les nouveaux smartphones Redmi Note 12 sont annoncés en Chine et dévoilent d'intéressantes configurations. Trois modèles sont attendus : Redmi Note 12 Explorer Edition, Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro+.

Ils partagent une bonne partie de leurs caractéristiques, comme un affichage tactile 6,67 pouces AMOLED FHD+, avec rafraîchissement 120 Hz et ratio 20:9, et le nouveau processeur mobile Dimensity 1080 de MediaTek associé à 6 à 12 Go de mémoire vive et 128 à 256 Go de stockage.

Premier passage à 200 mégapixels

La configuration générale est plutôt de milieu de gamme, pour tirer les prix vers le bas, mais, comme d'habitude, les Redmi Note 12 intègrent des fonctionnalités avancées qui leur donnent un petit côté unique.

Si le Redmi Note 12 Pro propose un module photo principal de 50 mégapixels avec OIS (le classique mais efficace capteur Sony IMX766), les Redmi Note 12 Explorer Edition et Redmi Note 12 Pro+ proposent pour la première fois pour la marque un module photo Samsung Isocell HPX de 200 mégapixels.

Celui-ci est composé d'un capteur 1/1,4 pouce avec un groupe de lentilles de 7 pièces et assurant une ouverture f/1,65, le tout avec stabilisation optique OIS. A côté, on trouvera pour les trois modèles un capteur ultra grand angle de 8 megapixels et un module macro de 2 mégapixels.

Pas de quoi sauter au plafond pour ces derniers mais suffisant pour offrir une expérience de photo mobile polyvalente, sans capteur dédié pour le zoom qui sera géré depuis le module 50 ou 200 mégapixels.

Les Redmi Note 12 devraient logiquement mettre à contribution le capteur photo principal, tandis que les selfies passeront par un module 16 mégapixels frontal logé en poinçon centré.

210W pour quelques minutes de recharge rapide

L'autre grande nouveauté se situe du côté de la puissance de charge de la batterie. Si le Redmi Note 12 Pro reste sur une charge rapide de 67W, elle passe à 120W pour le Redmi Note 12 Pro+, les deux modèles étant dotés d'une batterie de 5000 mAh.

Et, pour la première fois aussi, le Redmi Note 12 Explorer Edition (batterie 4350 mAh) proposera pour sa part une charge rapide de 210W. Il suffira de quelques minutes pour assurer une charge complète.

Les prix chinois vont de :

1699 yuans à 2199 yuans (235 à 304 euros HT) pour le Redmi Note 12 Pro

(235 à 304 euros HT) pour le Redmi Note 12 Pro 2199 yuans à 2399 yuans (304 à 331 euros HT) pour le Redmi Note 12 Pro Plus

(304 à 331 euros HT) pour le Redmi Note 12 Pro Plus 2399 yuans (331 euros HT) pour le Redmi Note 12 Explorer Edition (uniquement en 8 / 256 Go)

Les smartphones Redmi Note 12 et Redmi Note 12 Pro / Pro+ seront lancés avec la surcouche MIUI 13 à bord à partir du 31 octobre 2022, en attendant une diffusion plus large, peut-être sous la marque Xiaomi.