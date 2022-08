Xiaomi 12T Pro : le capteur photo 200 megapixels se confirme

Le fabricant Xiaomi pourrait très bientôt proposer un smartphone embarquant un imposant capteur photo de 200 megapixels et le modèle soupçonné de porter cette innovation serait le Xiaomi 12T Pro, dont on a déjà entendu parler précédemment.

Une image diffusée par Phonandroid (et retirée depuis) semble bien confirmer la présence du module qui occupe à lui seul la moitié du bloc photo, avec une mention "200 MP" placée sous le flash.

Credit : Phonandroid

Parallèlement les caractéristiques du smartphone sont détaillées dans un tweet du leaker Yogesh Brar et correspondent presque en tout point au Redmi K50 Extreme Edition.

Quelles caractéristiques pour le Xiaomi 12T Pro ?

On aurait donc affaire à un modèle avec affichage 6,7 pouces OLED 120 Hz / lecteur d'empreintes sous l'écran et embarquant un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 accompagné de 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage.

Le tout fonctionnera avec Android 12 / MIUI 13 et une batterie de 5000 mAh profitant d'une charge rapide 120W. Si à l'avant on trouvera un module 20 megapixels, le bloc photo comportera trois capteurs : principal de 200 megapixels (sa provenance reste à confirmer) / ultra grand angle 8 megapixels / capteur macro 2 megapixels.

Le lancement du Xiaomi 12T Pro semble se préciser pour le mois de septembre à un tarif encore inconnu.