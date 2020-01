Bon plan : le Redmi Note 8T (4 capteurs) à moins de 150 €, mais aussi les Redmi 7A à 81€, 8, Note 8 / 8 Pro

Le smartphone Redmi Note 8T est disponible depuis mi-novembre en France chez les grandes enseignes telles que Fnac, Darty CDiscount, Boulanger ou encore RueduCommerce au prix officiel de 199,90 € en version 4 / 64 Go, attractif pour une telle configuration. la bonne affaire du jour est du côté de Gearbest qui propose le même modèle à 149,90 € !

Le fabricant chinois a reprit la même base que le Redmi Note 8 avec son SoC Snapdragon 665 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et une configuration à 4 capteurs photo dont le module principal est de 48 megapixels. Pour plus de détail, nous vous laissons consulter notre test du Redmi Note 8T.

On trouvera également un module 8 megapixels ultra grand angle de 120 degrés, un module 2 megapixels pour la macro et un capteur 2 megapixels pour récupérer les informations de profondeur.

Le Xiaomi Redmi Note 8T propose un affichage 6,3 pouces FHD+ avec encoche en goutte d'eau logeant un module photo 13 megapixels permettant de faire des selfies panorama et une batterie de 4000 mAh avec charge rapide 18 Watts.

Outre les connectivités sans fil WiFi et Bluetooth, le smartphone embarque une prise jack 3,5 mm et un port infrarouge, ainsi qu'un module NFC pour le paiement sans contact, qui est absent du Redmi Note 8.

Gearbest propose aujourd'hui un prix canon avec le Redmi Note 8T 4 Go de RAM et 64 Go de stockage en 2 coloris (bleu et gris) à seulement 149,90 € au lieu de 199,9 € prix officiel avec les codes de réduction GBNOTE8T1 (bleu) et GBNOTE8T3 (gris) et la livraison gratuite. Il s'agit bien entendu de la version internationale avec français inclus.

D'autres smartphones Redmi sont également en promotion :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Et pour rappel, n'oubliez pas nos bons plans concernant tous les smartphones en promotion chez OnePlus, Apple, Samsung, Xiaomi et Huawei mais aussi les forfaits mobiles en promotion chez B&You, Red, Free ou encore NRJ, Cdiscount et Prixtel.