Bon plan : les Redmi Note 9, Note 9S et Note 9 Pro en promo chez Amazon, mais aussi Poco, Xiaomi Mi 10....

Le bon plan du jour concerne donc la gamme Note 9 des smartphones Redmi, tous proposés en promotion chez Amazon.

Commençons par le smartphone Redmi Note 9 Pro et son affichage de 6,67 pouces FHD+ avec une résolution de 2400 pixels x 1080 pixels. Il exploite un SoC Snapdragon 720G avec 6 Go ou 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage interne.

Au niveau de la photographie, le Redmi Note 9 Pro est équipé d'un module principal arrière de 64 Mégapixels accompagnés de modules de 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Il dispose également d'une caméra frontale de 16 Mégapixels.

Enfin, le smartphone Redmi Note 9 pro est alimenté par une batterie de 5020 mAh qui permet une très bonne autonomie, sa charge filaire est limitée à 18W.

Amazon propose le smartphone Redmi Note 9 Pro 128 Go à 229 € au lieu de 299,90 €, en 3 coloris. Et si vous souhaitez le payer encore moins cher, il est également disponible à 207 € chez Gearbest avec le coupon de réduction HA7TH3X6J3 mais avec un délai de livraison plus grand.

Vous trouverez également en promotion chez Amazon le Redmi Note 9S 64 Go affiché à seulement 189 € au lieu de 249,90 € prix officiel. Et pour le coup Gearbest le propose beaucoup moins cher à seulement 154 € !

Enfin, terminons chez Amazon avec le Redmi Note 9 affiché à seulement 167 € dans sa version 128 Go.



Signalons que Gearbest propose de son coté de belles promotions sur le Redmi 9 et le Redmi 9A qui est le smartphone idéal d'entrée de gamme:



Mais vous pourrez également profiter de réductions sur d'autres smartphones plus haut de gamme :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les meilleures promotions de la journée (iPhone XS, Disque dur SSD, MacBook ...) ou encore imprimez en 3D au meilleur prix avec les filaments PLA Wanhao.