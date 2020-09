Bon plan : le Redmi Note 9 Pro en promotion, mais aussi notre sélection du jour (TV, aspirateurs,...)

Avec une concurrence toujours plus rude, les e-commerçants se disputent la première place en proposant des produits aux meilleurs prix. Voyons ensemble les réductions de prix les plus intéressantes de ce mercredi.

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi Note 9 Pro qui propose un écran de 6,67 pouces FHD+ avec une résolution de 2400 pixels x 1080 pixels. Il exploite un SoC Snapdragon 720G (G pour Gaming) épaulé par 6 Go ou 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage interne.

Il est également équipé d'un quadruple capteur photo à l'arrière (module principal de 64 Mpx, modules de 8 Mpx, 5 Mpx et 2 MPx), et à l'avant se trouve un 16 mégapixels. Il dispose d'une batterie de 5020 mAh, la charge filaire étant de 18W.

Vous trouverez le Redmi Note 9 Pro au prix réduit de 207 € grâce au coupon de réduction HA7TH3X6J3.



Mais ce n’est pas la seule promotion réellement pertinente de la journée. En effet, vous pourrez retrouvez notre sélection du jour ci-dessous :

