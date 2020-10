Un Redmi Note 9 Pro à 196 € seulement, mais aussi notre sélection du jour ! (Galaxy Tab S6, Huawei P30 ..)

Les meilleures promotions de la journée sont arrivées chez les différents e-commerçants et voici un récapitulatif des offres les plus pertinentes !

Le bon plan du jour concerne le Redmi Note 9 Pro qui propose un affichage de 6,67 pouces FHD+ avec une résolution de 2400 pixels x 1080 pixels. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 720G avec 6 Go ou 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage interne.

Au niveau de la photographie, le Redmi Note 9 Pro est équipé d'un module principal arrière de 64 Mégapixels accompagnés de modules de 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Il dispose également d'une caméra frontale de 16 Mégapixels.

Enfin, le smartphone Redmi Note 9 pro est alimenté par une batterie de 5020 mAh qui permet une très bonne autonomie, sa charge filaire est limitée à 18W.

Vous pourrez retrouver le Redmi Note 9 Pro à 196 € au lieu de 299,90 € grâce au coupon de réduction BG10N9PCL chez Banggood.

Voici d'autres promotions pertinentes :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant un tournevis électrique Xiaomi 64 en 1 avec tous ses accessoires à seulement 52 €, mais aussi l'Oppo Reno 10x Zoom à moitié prix, mais aussi Bose QuietComfort 35 II et Xiaomi Mi Electric Scooter Essential !