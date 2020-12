Le Redmi Note 9S à 170 €, mais aussi l'Echo Dot 4, Huawei MateBook D14, ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi Note 9S qui possède un affichage de 6,67 pouces avec un écran LCD Full HD+. Il possède un SoC Snapdragon 720G épaulé par 4 ou 6 Go de RAM en fonction des versions et 64 à 128 Go de stockage (extensible via carte micro SD jusqu'à 512 Go supplémentaires).

Au niveau photo, on trouve un quadruple capteur photo avec un capteur principal de 48 millions de pixels f/1.79, un grand-angle 8 MP f/2.2, un capteur macro de 5 MP, et enfin un capteur 2 MP pour la profondeur de champ, le tout épaulé par un module d'intelligence artificielle dédié. La batterie est de 5020 mAh compatible à la charge rapide de 18W.

En ce moment, Rakuten propose le Redmi Note 9S à 170 € au lieu de 249 € dans sa version 64 Go !



Voici d'autres très belles promotions disponibles aujourd'hui :

