Le Samsung Galaxy A31, le Huawei MateBook X 2020 et le iRobot Roomba 974 à prix réduit

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy A31 qui propose un écran Super AMOLED de 6,4 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Sa fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce Samsung exploite un SoC Helio P65 accompagné de 4 à 6 Go de RAM et de 64 à 128 Go d'espace de stockage interne. L'espace de stockage est extensible via une microSD.

À l'arrière du téléphone, on remarque un quadruple appareil photo avec un module principal de 48 mégapixels, puis un capteur de 8 mégapixels et deux capteurs de 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 20 mégapixels. Enfin, le A31 est alimenté par une batterie Li-Po de 5000 mAh, ce qui permet une très belle autonomie. La batterie n'est pas compatible à la recharge sans fil, mais l'est pour la charge rapide 15 W.

Le smartphone Samsung Galaxy A31 est actuellement à 213 € au lieu de 299 € chez Rakuten !





Mais aussi le PC portable Huawei MateBook X 2020 qui propose un écran LCD tactile de 13 pouces avec une définition de 3000 pixels x 2000 pixels. Il est équipé d'un processeur Intel Core i5 accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage interne en SSD. La carte graphique est une Intel UHD Graphics.

Il propose une connectique dotée de 2 ports USB-C et une prise jack. La connectivité se fera avec le Wi-Fi 802.11 ax (Wi-Fi 6) et le Bluetooth 5.0. Enfin il est alimenté par une batterie Li-Po de 42 Wh.

Vous pourrez profiter du Huawei MateBook X 2020 en promotion à 999 € au lieu de 1499 € chez la Fnac.





Enfin, le robot aspirateur iRobot Roomba 974 qui propose un nettoyage optimal grâce à la technologie vSLAM. De plus, vous pourrez contrôler et planifier vos routines de nettoyage directement depuis l'application dédiée "iRobot Home". La capacité de cet aspirateur est de 0,6L. Le volume sonore est de 58 dB, ce qui est relativement silencieux.

Ce Roomba 974 est alimenté par une batterie Li-Ion permettant une autonomie de 1 heure et demie environ, ce qui représente une surface maximale de 185². Le temps de charge est de 2 heures.

Cdiscount propose en ce moment le robot aspirateur iRobot Roomba 974 à 389 € au lieu de 499 € !





Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le Samsung Galaxy A51 en promotion, mais aussi les imprimantes 3D CR-10S Pro, Ender-5 et Anet A8 Plus à prix réduit !!