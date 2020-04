Bon plan : le Redmi Note 9S à prix cassé, mais aussi les Redmi Note 8, Note 8 Pro, Mi 10, OnePlus 8,...

Le bon plan du jour concerne le récent Redmi Note 9S de Xiaomi qui dispose d'un écran FHD de 6,67 pouces avec une définition de 2400 px x 1080 px. Ce smartphone est doté d'un récent Soc Snapdragon 720 Go Octa-core avec 4 à 6 Go de RAM et 64 Go à 128 Go de mémoire interne.

Le Note 9S est alimenté par une batterie de 5020 mAh, ce qui permet une autonomie d'environ 33 heures pour des appels ou 13 heures pour du jeu en continu. En ce qui concerne la photographie, le Redmi est équipé d'une quad-caméra Array qui est composée du module principal de 48 mégapixels, de la caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels, du capteur de profondeur de 2 mégapixels et enfin d'un zoom numérique x10. Bref, comme d'habitude avec Redmi by Xiaomi, du très bon matériel à tout petit prix, que nous ne pouvons que vous conseiller (test à venir).

Vous retrouverez ainsi le Redmi Note 9S dans sa version 4+64 Go à 194 € au lieu de 236 € avec le coupon de réduction GBREDMIN9S123 mais aussi dans sa version 6+128 Go à 212 € au lieu de 259 € avec le code GBNOTE9S456 chez Gearbest avec la livraison à 1 €. Ces modèles sont tous disponibles en 3 coloris.



Mais ce n'est pas le seul smartphone Redmi à profiter de belles promotions chez Gearbest :

Redmi 7A Code promo: GBMI7AEU2 Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l’option "Priority Line" lors de votre commande.

Enfin, si vous êtes à la recherche d'un Xiaomi Mi 10 ou Mi 10 Pro à prix réduit, nous ne sommes pas autorisés à vous fournir les prix précis, mais les promotions sont TRES importantes. Si vous souhaitez recevoir ces deux codes de réduction, il vous suffit d'utiliser notre formulaire de contact et de nous indiquer le mail correspondant à votre compte Gearbest. ATTENTION, il faut obligatoirement nous fournir le mail utilisé par votre compte Gearbest car les codes seront en effet liés à votre seul compte. Nous vous les enverrons alors directement par email.



Et du côté de OnePlus, le OnePlus 8 est en précommande avec une expédition le 1er mai, à 621 € le OnePlus 8 8+128 Go et 714 € le OnePlus 8 12+256 Go en différents coloris.

