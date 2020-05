Bon plan : le Redmi Note 9S à prix cassé à partir de 195 € ! Mais aussi Poco F2 Pro,...

Annoncé il y a à peine quelques semaines, le smartphone Redmi Note 9S a tout pour vous séduire, avec une fiche technique alléchante et un rapport qualité vs prix excellent (comme d'habitude avec Redmi by Xiaomi). Et ceci d'autant plus quand ce dernier est en promotion comme aujourd'hui !

Pour rappel ce dernier dispose d'un écran FHD de 6,67 pouces avec une définition de 2400 px x 1080 px. Il est doté du récent Soc Snapdragon 720 Go Octa-core associé à 4 à 6 Go de RAM et 64 Go à 128 Go de mémoire interne.

Le Note 9S est alimenté par une batterie de 5020 mAh, permettant une autonomie d'environ 33 heures pour des appels ou 13 heures pour du jeu en continu. Au niveau photographie, il possède une quad-caméra Array composée d'un module principal de 48 mégapixels, d'une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels, d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels et enfin d'un zoom numérique x10. Bref, du très bon matériel que nous ne pouvons que vous conseiller (test à venir).

Gearbest propose aujourd'hui le Redmi Note 9S en deux coloris dans sa version 4+64 Go à 195 € au lieu de 249,90 € prix officiel en France avec le coupon de réduction U4AC306D1D227000 mais aussi dans sa version 6+128 Go à 213 € au lieu de 279,9 € avec la livraison gratuite.



D'autres smartphones de chez Redmi, Poco ou de la maison mère Xiaomi sont également en promotion.

Redmi

Poco

Xiaomi



Pour rappel, n'hésitez pas à consulter notre dernier bon plan concernant les forfaits internet avec la fibre SFR à 10€ par mois, mais aussi les promotions chez RED, Sosh, Orange, Free...