Redmi Watch 2 Lite : lancement mondial de la montre connectée pour le Singles Day avec promotion et cadeaux !

La nouvelle montre connectée Redmi Watch 2 Lite propose un boîtier rectangulaire avec des angles arrondis et un écran LCD tactile de 1,55" en résolution 302*320 pixels et avec 308 ppi. La smartwatch propose plus de 100 cadrans pour la personnaliser et offre une étanchéité de 5 ATM, permettant des activités comme la natation par exemple. Elle peut prendre en charge l'un des 100 modes sportifs intégrés (footing, tapis de course, yoga, corde à sauter, etc.) avec enregistrement des performances. L'autonomie annoncée est de 10 jours en mode économique et de 5 jours en utilisation intensive.

Elle est équipée des modules de positionnement GPS, GLONASS, Galileo et BDS pour une meilleure performance de trekking lors de vos footings ou randonnées par exemple. On note aussi la présence d'un cardiofréquencemètre optique et d'un oxymètre qui prend vos mesures tout le long de la journée, mais aussi de capteurs de mouvement qui grâce à tout cela permettent un suivi précis de l'activité quotidienne, des sessions sportives et du sommeil.

La Redmi Watch 2 Lite peut vous aider aussi à réduire votre stress, en affichant déjà votre niveau d'anxiété, mais aussi en vous proposant des exercices de respiration afin de vous recentrer et de profiter d'une meilleure journée. Et pour les femmes, elle peut aussi vous informer de l'arrivée de vos prochaines règles.

La montre affiche les notifications du smartphone auquel elle est associée comme les appels, les messages ou encore les alarmes. Un module NFC est également présent. La montre est disponible en 6 coloris différents comme ivoire, noire, bleu ou encore olive.

Sur AliExpress, et uniquement durant 48 heures du 11 novembre 9h au 13 novembre 9h pour le Festival du 11.11, la montre connectée Redmi Watch 2 Lite est au prix ultra-réduit de 51 € au lieu de 101 € avec le code FRBON10 et la livraison gratuite depuis la France.

Mais ce n'est pas fini, pour l'achat de cette smartwatch le 11 novembre, vous pouvez être tiré au sort pour gagner soit un smartphone POCO X3 GT (si vous commandez entre 9h et 10h), des écouteurs Redmi Buds Pro (entre 10h et 11h) ou encore une batterie externe Mi Power Bank 10 Ah (entre 11h et 12h).

