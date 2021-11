L'aspirateur balai Redroad V17 à prix ultra réduit pour le Black Friday

Dans le cadre du Black Friday, vous trouverez le 25 novembre à partir de 9h sur le site d'AliExpress l'aspirateur-balai Redroad V17 au prix ultra réduit de 188 € avec le code avec le code BFAE30 avec la livraison gratuite depuis la France.

Pour rappel, Le Redroad V17 est un aspirateur-balai équipé de roues pivotantes et d'une double brosse à rouleaux avec une tête de brosse rotative à 360 °. Il intègre un puissant moteur de 120 000 tours par minutes permettant une forte aspiration de 155 AW soit 26500 Pa. La batterie de 2500 mAh permet une autonomie d'une heure de fonctionnement. Point positif, cette dernière est amovible et vous permettra de la recharger sans problème, et même de la remplacer ultérieurement.

L’aspirateur sans fil propose 5 systèmes de filtration, dont 2 filtres HEPA. Il dispose également d'un écran LCD couleur permettant d'afficher, en français, la puissance d'aspiration, les alertes ou encore les éventuels remplacements des consommables.

Le Redroad V17 possède un système de réduction du bruit de niveau neuf, de quoi permettre un fonctionnement en silence. Il possède également un moteur sans balai permettant de réduire la friction et donc le bruit, mais aussi un moteur suspendu pour réduire le bruit de résonance.

