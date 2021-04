Pourquoi confier la réparation de son iPhone à un expert ?

Un moment d’inattention et c’est le drame. Votre nouvel iPhone vient de faire les frais de votre maladresse et vous voilà prêt à tenter le tout pour le tout pour le sauver. Réparer son iPhone soi-même pour éviter des frais de réparation exorbitants est une option envisagée par beaucoup dans ces moments-là. Dans une grande majorité des cas, il s’agit pourtant d’une fausse bonne idée, puisqu’une mauvaise manipulation peut être fatale pour votre smartphone. Alors, que faire s’il arrive malheur à ce dernier ?

C’est grave docteur ?

Hélas, le téléphone incassable n’a pas encore été inventé. En attendant que ce jour arrive, il va vous falloir redoubler d’attention pour ne pas endommager votre téléphone portable. Il faut reconnaître qu’il est bien difficile de maintenir la garde au quotidien avec un objet qui vous suit partout. Précautionneux ou non, il est en effet fort probable qu’un accident arrive un jour ou l’autre.

La casse et les problèmes d’oxydation font partie des problèmes les plus fréquents. Une chute est souvent suffisante pour entraver le bon fonctionnement d’un appareil, que l’écran soit cassé ou non. Même cas de figure si le téléphone prend l’eau, bien que les dégâts ne soient pas visibles à l’œil nu. En effet, eau et composants électroniques ne font pas bon ménage et peuvent provoquer un court-circuit dont votre smartphone aura bien du mal à se remettre...



Comment comptez-vous vous y prendre ?

Les astuces de grand-mère étant inexistantes pour ce genre de problèmes, il y a fort à parier que vous allez vous tourner vers ce bon vieux YouTube, afin d’y trouver la solution de la dernière chance pour sauver votre iPhone. Vous y verrez évidemment une pléthore de tutoriels tous plus inventifs les uns que les autres. Viendra alors le moment de choisir celui qui vous semblera le plus efficace (et à votre portée s’il s’agit de la première fois que vous vous lancez dans un tel projet).

Votre écran de téléphone est cassé ? Aucun problème : vous dénicherez un grand nombre d’astuces pour remplacer la vitre vous-même. Il est toutefois important de prendre en compte que les écrans de téléphones portables sont généralement composés de deux parties : le verre tactile et l'écran, qui se trouve sous le verre. Il vous reviendra donc d’étudier cela de près afin de déterminer la nature exacte du problème.

Votre iPhone a fait un grand plongeon dans votre baignoire ? Là encore vous trouverez sans problème une multitude de conseils qui pourront vous être très utiles. Commencez par absorber le surplus d’eau à l’aide d’un chiffon doux puis, pour absorber le reste d’humidité, il vous suffira de déposer votre smartphone dans un bol de riz pendant environ 48h et d’espérer que la magie opère.





Aucun retour en arrière possible

Dans le meilleur des cas, votre « réparation smartphone DIY » fonctionnera à merveille et votre iPhone sera comme neuf. En plus du sentiment de fierté d’avoir réussi une véritable prouesse technique, vous aurez économisé une somme considérable, puisque le coût de réparation des appareils électroniques peut atteindre dans certains cas jusqu’à la moitié du coût de l’appareil.

Si l’opération est un échec, vous vous direz certainement que vous n’aviez de toute façon rien à perdre, étant donné que votre téléphone ne fonctionnait déjà plus correctement avant que vous n’y mettiez votre grain de sel. Puis, vous prendrez conscience de ce que vous êtes sur le point de perdre, étant donné que vous allez devoir acheter un nouveau smartphone.

Il est également possible que la réparation en question fasse gagner du temps de vie à votre iPhone, mais que ce dernier finisse par succomber à ses dommages quelques jours plus tard, malgré toute la bonne volonté que vous y avez mise.





Un avis professionnel s’impose

Eh oui, n’est pas expert qui veut ! Réparer un appareil électronique n’est pas une tâche aisée et demande de l’analyse, et surtout de l’expérience, que vous n’avez pas forcément. Votre bidouillage aura par ailleurs comme conséquence de vous faire perdre la garantie de l’appareil et rendra alors toute réparation future par un spécialiste plus chère qu’elle ne l’aurait été sans votre intervention hasardeuse.

Alors, si vous êtes prêt à dire adieu à votre téléphone et vous en acheter un autre si tout ne se passe pas comme prévu, allez-y, tentez de réparer votre appareil par vous-même. Après tout, vous n’avez rien à perdre.

Néanmoins, si vous avez économisé pendant des mois pour vous acheter le dernier iPhone et que vous considérez que la prise de risque est trop grande, mieux vaut alors vous tourner dès le départ vers un professionnel. Ce dernier sera en mesure de vous faire un devis en un rien de temps et pourra, selon la gravité des dommages, réparer votre smartphone dans la journée. En plus de la qualité du service, l’autre grand avantage de cette option est que vous pourrez conserver la garantie de l’appareil si vous choisissez un réparateur certifié.





Assurer son téléphone pour miser sur la sécurité

C’est dans la nature humaine de ne pas se sentir concerné par un problème tant que l’on n’y a pas été confronté. Il en va de même avec ce type d’accidents, qui nous complique vraiment la vie tant les smartphones nous accompagnent au quotidien. La solution idéale pour éviter de se retrouver dans une telle situation est donc simplement d’anticiper. C’est le concept même de l’assurance mobile : prendre conscience des risques du quotidien afin d’avoir un plan de secours et ne pas se retrouver dépourvu en cas de sinistre.

Vous pouvez choisir la facilité en optant pour une assurance 100% en ligne, telle que Klinc, qui vous permettra de protéger votre smartphone contre les dommages accidentels. Cela vous épargnera des frais de réparation exorbitants en cas de chute de l’appareil, d’oxydation ou encore de dommage électrique. Si l’un de ces cas se présente, il vous suffira alors de déclarer le sinistre en ligne pour que votre smartphone soit pris en charge par des experts. Votre iPhone sera réparé en un rien de temps dans un centre homologué et vous ne perdrez pas votre garantie : que demander de plus ?

Tout cela pour dire qu’une assurance pour téléphone est une solution à envisager pour avoir l’esprit tranquille au quotidien. Réparer son iPhone soi-même n’est pas forcément une bonne idée, à moins d’avoir un minimum de connaissances techniques, ainsi que des outils adaptés. Il est indubitablement préférable de confier le diagnostic et la réparation de son iPhone à des spécialistes.