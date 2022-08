Réparation en libre-service : Apple ajoute le MacBook après l'iPhone

Apple annonce que son programme de réparation en libre-service comprend désormais des ordinateurs portables Mac. Après l'iPhone 12 et iPhone 13, il intègre ainsi le MacBook Air et le MacBook Pro équipés d'une puce de la famille Apple M1.

Malgré cette évolution, ce programme pour une réparation par soi-même, avec des pièces détachées et outils disponibles via le site en ligne Self Service Repair Store, reste encore pour le moment cantonné aux États-Unis.

" Le programme de réparation en libre-service pour iPhone a été lancé plus tôt cette année et sera étendu à d'autres pays - en commençant par l'Europe - ainsi qu'à d'autres modèles de Mac plus tard dans l'année ", écrit Apple dans un communiqué.

Manuels de réparation, pièces et outils

Comme pour les iPhone 12 et 13, des manuels de réparation pour les MacBook Pro et MacBook Air sont mis à disposition par Apple. Le programme de réparation en libre-service s'adresse à des clients du groupe expérimentés et suffisamment à l'aise dans la réparation de produits électroniques.

Source : Apple

Pour ceux qui ne veulent pas acheter les outils afin d'effectuer une réparation, un kit d'outils est proposé à la location pour 49 $. Livré gratuitement, il doit être renvoyé dans un délai d'une semaine. Pour le MacBook, Apple propose des réparations concernant l'écran, le boîtier, la batterie, le tackpad et Touch ID.

Les clients peuvent renvoyer les pièces remplacées à Apple pour une remise à neuf et un recyclage. Le cas échéant, il sera possible dans la plupart des cas d'obtenir le remboursement d'une petite somme sur les achats de pièces.