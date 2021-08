Le répéteur NetGear AC750, l'aspirateur Viomi S9 et la TV QE55Q60T : meilleurs bons plans de la journée

Aujourd'hui le répéteur NetGear AC750, l'aspirateur Viomi S9 et la TV Samsung QE55Q60T sont en promo chez Rueducommerce ou Cdiscount.

Commençons avec le robot aspirateur Viomi S9 en promo chez Rueducommerce. Il montre un design semblable à ce qui se fait actuellement, rond de 35 cm rehaussé d’un télémètre laser. On aperçoit sur le dessus deux boutons, le premier pour lancer le programme d’aspiration et le deuxième pour un retour à la base. Sur l’arrière, il est équipé d’un réservoir à poussières de 350 ml et d’un réservoir d’eau de 250 ml.

Sur le dessous, on peut observer une brosse rotative et une brosse latérale. Le robot aspirateur est équipé de deux roues crantées qui lui permettent de passer des obstacles de 2 cm.

Le Viomi S9 peut se connecter à l’application Mi Home afin de pouvoir le contrôler ou le programmer. Ce dernier est accompagné d’une base capable de stocker 3 litres de poussières. L’aspirateur est efficace pendant un peu plus de 3 heures sans aller se recharger et peut donc nettoyer 320 m² de surface au sol.

Le Xiaomi Viomi S9 est au prix de 370 € au lieu de 500 € avec la livraison gratuite sur le site Rueducommerce.



Passons ensuite à la télévision Samsung QE55Q60T qui bénéficie aussi d’une belle réduc chez Cdiscount.

Avec sa diagonale de 55" (139 cm), la dalle QLED affiche une définition de 3840 x 2160 px en Ultra HD 4K. Elle est aussi équipée de 4 ports HDMI, de 2 Ports USB, d’un port Ethernet et d’une sortie numérique audio.

Tizen OS est installé sur la smart TV permettant l’utilisation d’applications telles que Netflix, Disney+, etc. Elle est contrôlable avec Alexa ou Google assistant.

Actuellement en vente flash sur Cdiscount, la Samsung QE55Q60T est au prix de 690 € au lieu de 1093 € avec le code MOINS10EUROS



Terminons avec le répéteur NetGear AC750 qui profite de 48 % de réduction toujours chez Cdiscount.

Avec une couverture WiFi, allant jusqu’à 90 m², le répéteur peut permettre à 15 périphériques de se connecter, que ce soit PC ou même caméra IP. De plus grâce à la technologie Dual Band, il fournit une vitesse pouvant aller jusqu’à 750 Mbps.

Il est aussi possible de se connecter via son Port Ethernet et il est compatible avec n’importe quelle box du marché.

Le répéteur NetGear AC750 est au prix de 30 € au lieu de 54 € chez Cdiscount.

